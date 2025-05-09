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Швеция. Аллсвенскан
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Юргорден
Новости
€ 5 млн
Юргорден - новости команды
Стокгольм
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
3Арена
Сайт:
http://www.dif.se/
Тренер:
Ким Бергстранд
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
Трансляция
«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025
2025.05.08 20:50
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Юргорден»: Лига Конференций, 8 мая 2025
2025.05.07 09:58
Где смотреть матч «Челси» – «Юргорден»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 8 мая 2025
2025.05.07 09:32
Лига конференций. «Челси» и «Бетис» выиграли первые полуфиналы
2025.05.01 23:59
1
Трансляция
«Юргорден» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025
2025.05.01 20:50
Где смотреть матч «Юргорден» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 1 мая 2025
2025.04.30 14:54
«Юргорден» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.35
2025.04.30 08:28
Стали известны пары 1/2 финала Лиги конференций
2025.04.18 01:16
1
Трансляция
«Рапид» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025
2025.04.17 20:50
Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала
2025.04.11 00:09
Трансляция
«Юргорден» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025
2025.04.10 20:50
Пары 1/4 финала Лиги конференций
2025.03.14 01:39
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
В «Химках» назвали причину трансферного бана от ФИФА
2024.12.06 15:43
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
18-летний Бергвалль объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»
2024.02.03 11:25
Фото
«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта
2024.02.03 00:07
2
«Зенит» выиграл суд у шведского клуба в ФИФА
2023.03.16 17:25
4
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
2023.02.24 15:21
«Зенит» объявил о возвращении Васютина из «Юргордена»
2022.11.25 14:36
1
Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
2022.11.04 01:35
Стали известны 8 из 24 участников плей-офф Лиги конференций
2022.10.28 00:55
Агент Васютина: «Александр мечтает быть первым номером «Зенита»
2022.10.14 18:50
2
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