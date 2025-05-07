8 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч полуфинала Лиги Конференций между «Челси» и шведским клубом «Юргорден». В первой встрече лондонцы уверенно одержали победу с разгромным счeтом 4:1, что даeт им хорошее преимущество перед ответной встречей. «Челси» будет стремиться завершить задачу с минимальными потерями на домашней арене, а «Юргорден» предстоит сложная задача – отыграться после крупного поражения.

«Челси»

«Челси» подходит к ответному матчу в отличной форме, победив в четырeх последних играх, включая важную победу над «Ливерпулем» (3:1) в Премьер-лиге. В Лиге Конференций команда также выглядит мощно, забив 11 голов в последних 5 играх, при этом пропустив 5. Атакующая мощь «Челси» (в среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх) остаeтся одной из сильнейших сторон команды, хотя и отмечаются пропуски – 1 гол за матч в среднем. Лондонцы будут стремиться забить хотя бы один гол в ответной встрече, что окончательно поставит точку в их пути к финалу.

«Юргорден»

«Юргорден» показал слабости в обороне в первом матче, проиграв 1:4. Несмотря на хорошую форму в национальной лиге, шведский клуб столкнулся с трудностями на международной арене, где команды с большим атакующим потенциалом, как «Челси», создают много проблем. В последних 5 играх «Юргорден» забивает в среднем 1.4 гола за матч, но при этом пропускает 1.2 гола. Даже несмотря на все усилия, отыграться с таким отставанием будет крайне сложно, особенно при учeте слабостей обороны.

Факты о командах

«Челси»

Побеждает в 4 последних матчах, включая Лигу Конференций и Премьер-лигу.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.2 гола за матч.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

На своeм стадионе всегда представляет собой сильного соперника.

«Юргорден»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч, но также пропускает 1.2 гола.

В последних 3 матчах Лиги Конференций пропускал в каждом.

В первом матче с «Челси» была разгромлена 1:4.

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 5 Забитых мячей 1 2.5 В среднем за матч 0.5 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:4 Лига конференций, 1/2 финала Челси 1 : 0 Юргорден Лига конференций, 1/2 финала Юргорден 1 : 4 Челси

Прогноз на матч «Челси» – «Юргорден»

Исходя из текущей формы команд и результатов первого матча, «Челси» выглядит явным фаворитом встречи. Шведам предстоит сложная задача – отыграться с крупного поражения. Учитывая атакующую мощь лондонцев и их уверенность на домашнем стадионе, они будут стремиться завершить задачу с минимальными усилиями, забив хотя бы один гол. «Юргорден», в свою очередь, не имеет серьeзных аргументов для того, чтобы перевернуть ход игры на «Стэмфорд Бридж». Прогнозируем, что «Челси» продолжит доминировать в атаке и забьeт несколько мячей, не давая сопернику забить.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки