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Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Юргорден»: Лига Конференций, 8 мая 2025

07 мая 2025 9:56
Челси - Юргорден
08 мая 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/2 финала
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6.0
Точный счёт 2:0 в пользу «Челси»
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8 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч полуфинала Лиги Конференций между «Челси» и шведским клубом «Юргорден». В первой встрече лондонцы уверенно одержали победу с разгромным счeтом 4:1, что даeт им хорошее преимущество перед ответной встречей. «Челси» будет стремиться завершить задачу с минимальными потерями на домашней арене, а «Юргорден» предстоит сложная задача – отыграться после крупного поражения.

«Челси»

«Челси» подходит к ответному матчу в отличной форме, победив в четырeх последних играх, включая важную победу над «Ливерпулем» (3:1) в Премьер-лиге. В Лиге Конференций команда также выглядит мощно, забив 11 голов в последних 5 играх, при этом пропустив 5. Атакующая мощь «Челси» (в среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх) остаeтся одной из сильнейших сторон команды, хотя и отмечаются пропуски – 1 гол за матч в среднем. Лондонцы будут стремиться забить хотя бы один гол в ответной встрече, что окончательно поставит точку в их пути к финалу.

«Юргорден»

«Юргорден» показал слабости в обороне в первом матче, проиграв 1:4. Несмотря на хорошую форму в национальной лиге, шведский клуб столкнулся с трудностями на международной арене, где команды с большим атакующим потенциалом, как «Челси», создают много проблем. В последних 5 играх «Юргорден» забивает в среднем 1.4 гола за матч, но при этом пропускает 1.2 гола. Даже несмотря на все усилия, отыграться с таким отставанием будет крайне сложно, особенно при учeте слабостей обороны.

Факты о командах

«Челси»

  • Побеждает в 4 последних матчах, включая Лигу Конференций и Премьер-лигу.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.2 гола за матч.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • На своeм стадионе всегда представляет собой сильного соперника.

«Юргорден»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч, но также пропускает 1.2 гола.
  • В последних 3 матчах Лиги Конференций пропускал в каждом.
  • В первом матче с «Челси» была разгромлена 1:4.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Лига конференций, 1/2 финала
Челси
1 : 0
08.05.2025
Юргорден
Лига конференций, 1/2 финала
Юргорден
1 : 4
01.05.2025
Челси

Прогноз на матч «Челси» – «Юргорден»

Исходя из текущей формы команд и результатов первого матча, «Челси» выглядит явным фаворитом встречи. Шведам предстоит сложная задача – отыграться с крупного поражения. Учитывая атакующую мощь лондонцев и их уверенность на домашнем стадионе, они будут стремиться завершить задачу с минимальными усилиями, забив хотя бы один гол. «Юргорден», в свою очередь, не имеет серьeзных аргументов для того, чтобы перевернуть ход игры на «Стэмфорд Бридж». Прогнозируем, что «Челси» продолжит доминировать в атаке и забьeт несколько мячей, не давая сопернику забить.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Челси» – коэффициент 6.00
  • Челси победит и обе команды не забьют – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Юргорден не забьeт – коэффициент 2.15

6.0
Точный счёт 2:0 в пользу «Челси»
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Юргорден Челси
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