Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2022/23.
АЕК (Кипр) – «Вест Хэм» (Англия)
«Фиорентина» (Италия) – «Сивасспор» (Турция)
«Лацио» (Италия) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды)
«Лех» (Польша) – «Юргорден» (Швеция)
«Базель» (Швейцария) – «Слован» (Словакия)
«Шериф» (Молдавия) – «Ницца» (Франция)
«Андерлехт» (Бельгия) – «Вильярреал» (Испания)
«Гент» (Бельгия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция)
- Первые матчи состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.
- Действующий победитель ЛК – «Рома».
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: «Бомбардир»