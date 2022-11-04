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    Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

    Завершился групповой этап Лиги конференций сезона-2022/23.

    Таким образом, стали известны все участники плей-офф турнира.

    Победители групп: «АЗ Алкмаар», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Истанбул Башакшехир», «Сивасспор», «Юргорден», «Ницца», «Слован».

    Команды, занявшие вторые места: «Андерлехт», «Базель», «ЧФР Клуж», «Днепр-1», «Фиорентина», «Гент», «Лех», «Партизан».

    Клубы из Лиги Европы: АЕК (Ларнака), «Буде-Глимт», «Брага», «Лацио», «Лудогорец», «Карабах», «Шериф», «Трабзонспор».

    • Жеребьевка первого раунда плей-офф ЛК состоится 7 ноября.
    • Стыковые матчи пройдут 16 и 23 февраля.
    • Игры 1/8 финала запланированы на 9 и 16 марта.

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    Источник: «Бомбардир»

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