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Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

4 ноября 2022, 01:35

Завершился групповой этап Лиги конференций сезона-2022/23.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф турнира.

Победители групп: «АЗ Алкмаар», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Истанбул Башакшехир», «Сивасспор», «Юргорден», «Ницца», «Слован».

Команды, занявшие вторые места: «Андерлехт», «Базель», «ЧФР Клуж», «Днепр-1», «Фиорентина», «Гент», «Лех», «Партизан».

Клубы из Лиги Европы: АЕК (Ларнака), «Буде-Глимт», «Брага», «Лацио», «Лудогорец», «Карабах», «Шериф», «Трабзонспор».

  • Жеребьевка первого раунда плей-офф ЛК состоится 7 ноября.
  • Стыковые матчи пройдут 16 и 23 февраля.
  • Игры 1/8 финала запланированы на 9 и 16 марта.

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций АЗ Алкмаар Вест Хэм Вильярреал Истанбул Башакшехир Сивасспор Юргорден Ницца Слован АЕК Буде-Глимт Брага Лацио Лудогорец Карабах Шериф Трабзонспор Андерлехт Базель Фиорентина Партизан
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