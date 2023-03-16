Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» выиграл суд у шведского клуба в ФИФА

    Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск «Зенита» к «Юргордену» по поводу вратаря Александра Васютина, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Шведский клуб не заплатил «Зениту» 400 тысяч евро за аренду игрока в сезоне-2021/22. ФИФА постановил:

    • «Юргорден» должен в течении 45 дней погасить весь долг перед «Зенитом» и выплатить ФИФА штраф;
    • Если оплата будет задержана, то «Юргордену» запретят вести трансферную деятельность в течение двух ближайших «окон».

    Васютин после возвращения в «Зенит» провел один матч – против «Динамо» в Кубке. Вратарь пропустил на первой минуте после того, как мяч отлетел в его спину от штанги.

    «Зенит» проиграл «Динамо» в серии пенальти.

    Новости по теме
    «Начали плакать и истерить»: Быстров высказался о судействе в матче «Зенит» – «Динамо»
    Где смотреть матч ЦСКА – «Зенит»: 20 тур РПЛ, 19 марта 2023
    «По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать дома»: Федун – о судействе 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2023 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +462

      gennadiy 11 часов назад

      Теперь вся страна спать неделю от радости не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67544

      portero 12 часов назад

      Лучше бы его шведам оставили, совсем слабо играл вчера....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17472

      Barmaleushka > portero 12 часов назад

      Молодой ещё , опыта игры за основу - с гулькин нос . Хотя и тут выставили на матч потому , что считают матчи на кубок второстепенными .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n 13 часов назад

      Сумма хоть и маленькая, но тут дело принципа. Должны? Отдайте! Взяли моду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4082

      raritet 13 часов назад

      Для Зенита эта сумма ни о чем. Просто наверное , вспомнилось и решили провести акцию в Европе, все равно, пока игр нет никаких, хоть напомнить о том, что есть такой клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1165

      ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      В Еврорейхе так и норовят что нибудь украсть от России, в частности у российского клуба. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11