«Зенит» выиграл суд у шведского клуба в ФИФА

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск «Зенита» к «Юргордену» по поводу вратаря Александра Васютина, сообщает «Спорт-Экспресс».

Шведский клуб не заплатил «Зениту» 400 тысяч евро за аренду игрока в сезоне-2021/22. ФИФА постановил:

«Юргорден» должен в течении 45 дней погасить весь долг перед «Зенитом» и выплатить ФИФА штраф;

Если оплата будет задержана, то «Юргордену» запретят вести трансферную деятельность в течение двух ближайших «окон».

Васютин после возвращения в «Зенит» провел один матч – против «Динамо» в Кубке. Вратарь пропустил на первой минуте после того, как мяч отлетел в его спину от штанги.

«Зенит» проиграл «Динамо» в серии пенальти.