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  • «Рапид» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

«Рапид» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

17 апреля 2025, 20:50
Рапид
17.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 4
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Юргорден
45+1' Я. Уне Ларссон (АГ)
42' М. Даниэльсон (П) 77' К. Косуги 93' Т. Гулликсен 105' Т. Гулликсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Мориц Освальд
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
(К) АП
9
Эркан Кара
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
(К) ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
18
Адам Сталь
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
13
Даниэль Стенссон
ЦП
14
Хампус Финндель
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
8
Amane Romeo
ЦП
30
Nicolas Bajlicz
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
49
Андрия Радулович
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Юргорден
40
Макс Кроон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
23
Исак Алемайеху Мулугета
АП
9
Аугуст Приске
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
4-2-4
1
Хедл
23
Ауэр
21
Шауб
8
Гргич
28
Освальд
18
Зайдль
18
Сангаре
9
Кара
55
Цветкович
6
Ро-Яо
9
Бельо
4-2-3-1
35
Ринне
18
Сталь
3
Даниэльсон
26
Косуги
4
Ларссон
13
Стенссон
14
Финндель
11
Цугель
11
Фаллениус
93
Нгуэн
8
Гулликсен
9
Бельо
37
37
9
Бельо
55
Цветкович
47
47
55
Цветкович
9
Кара
8
8
9
Кара
21
Шауб
21
Янссон
21
Янссон
21
Шауб
23
Ауэр
27
Бишоф
27
Бишоф
23
Ауэр
28
Освальд
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
28
Освальд
4
Ларссон
5
Тенхо
5
Тенхо
4
Ларссон
Хаарала
33
33
Хаарала
26
Косуги
36
36
26
Косуги
14
Финндель
23
Алемайеху Мулугета
23
Алемайеху Мулугета
14
Финндель
11
Фаллениус
9
Приске
9
Приске
11
Фаллениус
11
Цугель
29
Хаарала
29
Хаарала
11
Цугель
Остались в запасе
Рапид
Юргорден
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
30
Nicolas Bajlicz
ЦП
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
40
Макс Кроон
ВР
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
30
Nicolas Bajlicz
ЦП
49
Андрия Радулович
ЦФ
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Рапид - Юргорден
3
2
3
Всего ударов по воротам
16
30
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
19
Офсайды
2
2
Количество передач
516
637
Сейвы
6
5
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
10
Удары из пределов штрафной
12
20
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.49
3.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Рапид» против «Юргордена», ответный матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рапид» – «Юргорден»

«Рапид» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Юргорден Рапид
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