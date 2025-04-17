17.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 4
Завершен
Составы команд
Рапид
Рапид
4-2-4
1
Хедл
23
Ауэр
21
Шауб
8
Гргич
28
Освальд
18
Зайдль
18
Сангаре
9
Кара
55
Цветкович
6
Ро-Яо
9
Бельо
4-2-3-1
35
Ринне
18
Сталь
3
Даниэльсон
26
Косуги
4
Ларссон
13
Стенссон
14
Финндель
11
Цугель
11
Фаллениус
93
Нгуэн
8
Гулликсен
9
Бельо
37
37
9
Бельо
55
Цветкович
47
47
55
Цветкович
9
Кара
8
8
9
Кара
21
Шауб
21
Янссон
21
Янссон
21
Шауб
23
Ауэр
27
Бишоф
27
Бишоф
23
Ауэр
28
Освальд
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
28
Освальд
4
Ларссон
5
Тенхо
5
Тенхо
4
Ларссон
Хаарала
33
33
Хаарала
26
Косуги
36
36
26
Косуги
14
Финндель
23
Алемайеху Мулугета
23
Алемайеху Мулугета
14
Финндель
11
Фаллениус
9
Приске
9
Приске
11
Фаллениус
11
Цугель
29
Хаарала
29
Хаарала
11
Цугель
Остались в запасе
Рапид
Юргорден
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
30
Nicolas Bajlicz
ЦП
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
40
Макс Кроон
ВР
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
30
Nicolas Bajlicz
ЦП
49
Андрия Радулович
ЦФ
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Рапид - Юргорден
3
2
3
Всего ударов по воротам
16
30
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
19
Офсайды
2
2
Количество передач
516
637
Сейвы
6
5
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
10
Удары из пределов штрафной
12
20
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.49
3.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Рапид» против «Юргордена», ответный матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рапид» – «Юргорден»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»