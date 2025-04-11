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Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала

Сегодня, 00:09

Завершились еще три первых матча 1/4 финала Лиги конференций.

«Бетис» на своем поле справился с польской «Ягеллонией» – 2:0.

«Фиорентина» в гостях победила «Целе» – 2:1.

Венский «Рапид» на выезде одолел «Юргорден» – 1:0.

Ответные встречи пройдут через неделю – 17 апреля.

Лига конференций. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи

Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бакамбу, 24; 2:0 – Родригес, 45+2.

Целе (Словения) – Фиорентина (Италия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Раньери, 27; 0:2 – Мандрагора (с пенальти), 62; 1:2 – Делорье Шобе (с пенальти), 68.

Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Финндель (в свои ворота), 62.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бетис Ягеллония Целе Фиорентина Юргорден Рапид
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