Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала

Завершились еще три первых матча 1/4 финала Лиги конференций.
«Бетис» на своем поле справился с польской «Ягеллонией» – 2:0.
«Фиорентина» в гостях победила «Целе» – 2:1.
Венский «Рапид» на выезде одолел «Юргорден» – 1:0.
Ответные встречи пройдут через неделю – 17 апреля.
Лига конференций. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи
Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бакамбу, 24; 2:0 – Родригес, 45+2.
Целе (Словения) – Фиорентина (Италия) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Раньери, 27; 0:2 – Мандрагора (с пенальти), 62; 1:2 – Делорье Шобе (с пенальти), 68.
Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Финндель (в свои ворота), 62.
Источник: «Бомбардир»