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Лига конференций. «Панатинаикос» победил «Фиорентину» и другие результаты

Сегодня, 08:28

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Панатинаикос» на своем поле победил «Фиорентину» со счетом 3:2. Российский вратарь греческого клуба Юрий Лодыгин остался в запасе.

Ответные игры пройдут 13 марта.

Лига конференций. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Свидерски, 5; 2:0 – Максимович, 19; 2:1 – Белтран, 20; 2:2 – Фаджоли, 23; 3:2 – Тете, 55.

Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бакамбу, 48; 1:1 – Мендеш, 51; 2:1 – Иско, 75; 2:2 – Оливейра, 81.

Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Хестад, 11; 2:0 – Эриксен, 17; 3:0 – Гульбраннсен, 43; 3:1 – Ходына, 64; 3:2 – Лукиньяс, 67.

Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Пулулу, 69 (с пенальти); 2:0 – Романчук, 75; 3:0 – Пулулу, 78.

Удаление: нет – Франсис, 59.

Целе (Словения) – Лугано (Швейцария) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Светлин, 23.

Удаление: нет – Пападопулос, 90.

Российский вингер «Целе» Никита Иосифов не попал в заявку на матч.

Российский хавбек словенского клуба Егор Пруцев не заявлен на Лигу конференций, так как был арендован командой после окончания периода зимних дозаявок на турнир.

Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бельо, 34; 1:1 – Вукович, 90+2 (с пенальти).

Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Танкович, 65.

Еще в одном матче «Копенгаген» дома проиграл «Челси» (1:2).

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Панатинаикос Фиорентина Бетис Витория Гимараеш Мольде Легия Ягеллония Серкль Брюгге Целе Лугано Борац Рапид Пафос Юргорден Лодыгин Юрий
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