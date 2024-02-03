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    «Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта

    «Тоттенхэм» объявил о трансфере полузащитника «Юргордена» Лукаса Бергвалля.

    Лондонский клуб выкупил игрока за 10 миллионов евро без учета бонусов и оставил его в аренде в Швеции до лета 2024 года.

    Контракт 18-летнего шведа с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

    • В составе «Юргордена» Бергвалль забил 3 гола и сделал 1 ассист в 29 матчах.
    • Хавбек был близок к переходу в «Барселону» за 7+3 млн евро.
    • «Тоттенхэм» перебил предложение каталонцев, перехватив футболиста, дебютировавшего за сборную Швеции в январе.

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    Источник: сайт «Тоттенхэма»

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    03.02.2024 00:07
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    Комментарии (2)
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    Alex Flash
    1706919966
    прощёлкали
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    SLADE2019
    1706937972
    Вот это показатель таланта, когда такие клубы за него борются. Парня надо запомнить.
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