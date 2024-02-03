«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта

«Тоттенхэм» объявил о трансфере полузащитника «Юргордена» Лукаса Бергвалля.
Лондонский клуб выкупил игрока за 10 миллионов евро без учета бонусов и оставил его в аренде в Швеции до лета 2024 года.
Контракт 18-летнего шведа с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2029-го.
- В составе «Юргордена» Бергвалль забил 3 гола и сделал 1 ассист в 29 матчах.
- Хавбек был близок к переходу в «Барселону» за 7+3 млн евро.
- «Тоттенхэм» перебил предложение каталонцев, перехватив футболиста, дебютировавшего за сборную Швеции в январе.