«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта

«Тоттенхэм» объявил о трансфере полузащитника «Юргордена» Лукаса Бергвалля.

Лондонский клуб выкупил игрока за 10 миллионов евро без учета бонусов и оставил его в аренде в Швеции до лета 2024 года.

Контракт 18-летнего шведа с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2029-го.