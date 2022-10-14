Агент Васютина: «Александр мечтает быть первым номером «Зенита»

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, ответил на вопросы о возможном возвращении футболиста в петербургский клуб из аренды в «Юргордене».
– «Юргорден» хочет, чтобы Александр остался у них на постоянной основе. Ведутся переговоры. Но непонятная ситуация с санкциями, с европейским банкингом, с оплатой и так далее.
– «Зенит» готов отпустить Александра?
– Мы общаемся с «Зенитом», но детальных разговоров пока не было. Через две-три недели Саша закончит сезон.
Тогда все обсудим с «Зенитом», спросим у главного тренера и его помощников, как они видят Александра в составе.
– Если предложат приехать на сбор и побороться за место в составе «Зенита», согласитесь?
– Саша – зенитовский. Он очень хочет играть в основном составе. Ему по силам быть первым номером. Васютин сейчас единственный из вратарей «Зенита», кто играет на высоком уровне в Европе.
– К чему больше склоняется Александр: остаться в Швеции или вернуться в Россию, чтобы играть в РПЛ?
– Саша мечтает быть первым номером в «Зените». Если все сложится, то это всегда приоритетный для него вариант.
Ему очень комфортно в Санкт-Петербурге, нравятся болельщики. Он сам ходил на Вираж, когда был маленький.
Но если Александр не играет какую-то часть сезона, то лучше набираться практики в другой команде или чемпионате, что он сейчас и делает.
– В «Юргордене» он тоже немного играет, выходя на поле только в Лиге конференций.
– В начале года Александр котировался первым вратарем, но заболел коронавирусом. Его конкурент – сильнейший голкипер в чемпионате Швеции вместе с Александром, а вратарей меняют редко.
Поэтому между ними разделили еврокубки и чемпионат Швеции. Но котируются они одинаково высоко.
– В Швеции есть интерес к Александру?
– Да, из нескольких клубов Дании, Швеции. Пока мы хотим завершить сезон, дальше обсудить все с «Юргорденом», а потом со всеми остальными.
- Аренда Васютина завершается 30 ноября.
- Он выступает за «Юргорден» с февраля 2021 года.
- 27-летний голкипер провел 19 матчей и пропустил 13 голов.