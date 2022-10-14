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  • Агент Васютина: «Александр мечтает быть первым номером «Зенита»

Агент Васютина: «Александр мечтает быть первым номером «Зенита»

14 октября 2022, 18:50
2

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, ответил на вопросы о возможном возвращении футболиста в петербургский клуб из аренды в «Юргордене».

– «Юргорден» хочет, чтобы Александр остался у них на постоянной основе. Ведутся переговоры. Но непонятная ситуация с санкциями, с европейским банкингом, с оплатой и так далее.

«Зенит» готов отпустить Александра?

– Мы общаемся с «Зенитом», но детальных разговоров пока не было. Через две-три недели Саша закончит сезон.

Тогда все обсудим с «Зенитом», спросим у главного тренера и его помощников, как они видят Александра в составе.

– Если предложат приехать на сбор и побороться за место в составе «Зенита», согласитесь?

– Саша – зенитовский. Он очень хочет играть в основном составе. Ему по силам быть первым номером. Васютин сейчас единственный из вратарей «Зенита», кто играет на высоком уровне в Европе.

– К чему больше склоняется Александр: остаться в Швеции или вернуться в Россию, чтобы играть в РПЛ?

– Саша мечтает быть первым номером в «Зените». Если все сложится, то это всегда приоритетный для него вариант.

Ему очень комфортно в Санкт-Петербурге, нравятся болельщики. Он сам ходил на Вираж, когда был маленький.

Но если Александр не играет какую-то часть сезона, то лучше набираться практики в другой команде или чемпионате, что он сейчас и делает.

– В «Юргордене» он тоже немного играет, выходя на поле только в Лиге конференций.

– В начале года Александр котировался первым вратарем, но заболел коронавирусом. Его конкурент – сильнейший голкипер в чемпионате Швеции вместе с Александром, а вратарей меняют редко.

Поэтому между ними разделили еврокубки и чемпионат Швеции. Но котируются они одинаково высоко.

– В Швеции есть интерес к Александру?

– Да, из нескольких клубов Дании, Швеции. Пока мы хотим завершить сезон, дальше обсудить все с «Юргорденом», а потом со всеми остальными.

  • Аренда Васютина завершается 30 ноября.
  • Он выступает за «Юргорден» с февраля 2021 года.
  • 27-летний голкипер провел 19 матчей и пропустил 13 голов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Юргорден Васютин Александр
Комментарии (2)
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Ганнибал Лектор
1665764305
По-моему, он гораздо сильнее и Кержакова, и уж тем более - Одоевского. Бразильский Ваня не обсуждается - в Кубке нет уверенности в последнем рубеже
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шахта Заполярная
1665773085
Руки прочь от кержакова.
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