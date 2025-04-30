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«Юргорден» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.35

30 апреля 2025 8:15
Юргорден - Челси
01 мая 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/2 финала
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1.35
Победа «Челси» – коэффициент 1.35
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1 мая на «Теле2 Арене» в Стокгольме состоится первый полуфинальный матч Лиги Конференций, в котором шведский «Юргорден» примет английский «Челси». Команды добились исторического прогресса в еврокубке, и теперь будут бороться за выход в финал. Встреча обещает стать динамичной и насыщенной в атакующем плане.

«Юргорден»

Шведский коллектив подходит к матчу с боевым настроем. Победа над «Рапидом» в Вене со счeтом 4:1 стала настоящей сенсацией и доказала, что «Юргорден» умеет добиваться результата даже в непростых условиях. Несмотря на неудачи в местной Аллсвенскан (всего одна победа в последних трeх турах), команда в еврокубке демонстрирует бойцовский дух и стабильную игру в обороне – всего 4 пропущенных мяча за 5 последних матчей.

Главной силой «Юргордена» является сбалансированность: компактная защита и умение использовать свои шансы в атаке. Дома шведы традиционно играют с особой мотивацией, и матч с «Челси» не станет исключением. Однако очевидно, что в атаке шведам не хватает креативности – всего 1 гол за 3 последних игры в чемпионате.

«Челси»

Команда из Лондона переживает нестабильный период, но по-прежнему остаeтся грозной силой. Несмотря на домашнее поражение от «Легии» в четвертьфинале, подопечные Почеттино уверенно прошли польский клуб за счeт крупной победы в гостях. В атаке у «Челси» работает связка Джексон – Стерлинг, которая обеспечила 9 голов за 5 последних матчей.

При этом оборона команды остаeтся слабым местом – 5 пропущенных мячей за тот же период, регулярные провалы в позиционной защите, особенно при контратаках. Но ключевое преимущество лондонцев – глубина состава и опыт еврокубковых сражений, чего у шведов объективно меньше. Даже на выезде «Челси» сохраняет высокий темп и уверенность в нападении.

Факты о командах:

«Юргорден»

  • Победа в 4 из 6 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 4:1 над «Рапидом» в Вене в предыдущем раунде
  • 2 сухих матча в последних 4 играх

«Челси»

  • Победы в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах Лиги Конференций подряд
  • Пропускает в 4 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Юргорден» – «Челси»

Судя по форме обеих команд, нас ожидает открытый и конкурентный матч. «Челси» имеет заметное преимущество в классе, но «Юргорден» – крайне опасен дома и уже доказал, что способен удивлять фаворитов. Логичным сценарием видится обмен голами, где гости будут доминировать по моментам, но и хозяева найдут свой шанс.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «Челси» – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.35
Победа «Челси» – коэффициент 1.35
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Челси Юргорден
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