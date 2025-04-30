1 мая на «Теле2 Арене» в Стокгольме состоится первый полуфинальный матч Лиги Конференций, в котором шведский «Юргорден» примет английский «Челси». Команды добились исторического прогресса в еврокубке, и теперь будут бороться за выход в финал. Встреча обещает стать динамичной и насыщенной в атакующем плане.

«Юргорден»

Шведский коллектив подходит к матчу с боевым настроем. Победа над «Рапидом» в Вене со счeтом 4:1 стала настоящей сенсацией и доказала, что «Юргорден» умеет добиваться результата даже в непростых условиях. Несмотря на неудачи в местной Аллсвенскан (всего одна победа в последних трeх турах), команда в еврокубке демонстрирует бойцовский дух и стабильную игру в обороне – всего 4 пропущенных мяча за 5 последних матчей.

Главной силой «Юргордена» является сбалансированность: компактная защита и умение использовать свои шансы в атаке. Дома шведы традиционно играют с особой мотивацией, и матч с «Челси» не станет исключением. Однако очевидно, что в атаке шведам не хватает креативности – всего 1 гол за 3 последних игры в чемпионате.

«Челси»

Команда из Лондона переживает нестабильный период, но по-прежнему остаeтся грозной силой. Несмотря на домашнее поражение от «Легии» в четвертьфинале, подопечные Почеттино уверенно прошли польский клуб за счeт крупной победы в гостях. В атаке у «Челси» работает связка Джексон – Стерлинг, которая обеспечила 9 голов за 5 последних матчей.

При этом оборона команды остаeтся слабым местом – 5 пропущенных мячей за тот же период, регулярные провалы в позиционной защите, особенно при контратаках. Но ключевое преимущество лондонцев – глубина состава и опыт еврокубковых сражений, чего у шведов объективно меньше. Даже на выезде «Челси» сохраняет высокий темп и уверенность в нападении.

Факты о командах:

«Юргорден»

Победа в 4 из 6 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победа 4:1 над «Рапидом» в Вене в предыдущем раунде

2 сухих матча в последних 4 играх

«Челси»

Победы в 3 из 5 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах Лиги Конференций подряд

Пропускает в 4 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Юргорден» – «Челси»

Судя по форме обеих команд, нас ожидает открытый и конкурентный матч. «Челси» имеет заметное преимущество в классе, но «Юргорден» – крайне опасен дома и уже доказал, что способен удивлять фаворитов. Логичным сценарием видится обмен голами, где гости будут доминировать по моментам, но и хозяева найдут свой шанс.

Рекомендованные ставки: