Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала

По итогам матчей 5-го тура общего этапа Лиги конференций, прошедших в четверг, стали известны 16 из 24 участников плей-офф турнира.

Турнирную таблицу возглавляет «Челси», набравший 15 очков. Лондонцы – единственный клуб, который гарантировал себе место в топ-8 и участие в 1/8 финала.

Следом расположились «Витория Гимараеш» (13 очков), «Фиорентина» (12), «Легия» (12), «Лугано» (12), «Шэмрок Роверс» (11), «Серкль Брюгге» (10), «Ягеллония» (10), венский «Рапид» (10), АПОЭЛ (10), «Юргорден» (10), «Пафос» (9), «Гент» (9), люблянская «Олимпия» (9), «Хайденхайм» (9) и «Копенгаген» (8).

Эти команды гарантированно не опустятся ниже 24-го места, а значит гарантировали себе участие в плей-офф. Они также будут бороться за места в топ-8.

Шансы на оставшиеся 8 путевок в плей-офф перед последним туром общего этапа сохраняют 18 клубов.

Восемь из них – «Бетис» (7 очков), «Панатинаикос» (7), рейкьявикский «Викингур» (7), «Борац» из Баня-Луки (7), «Омония» (6), «Млада Болеслав» (6), «Хартс» (6) и «Истанбул Башакшехир» (5) сохраняют математические шансы даже на прямую путевку в 1/8 финала.

Еще 10 команд – «Целе» (4 очка), «Мольде» (4), «ТСЦ Бачка Топола» (4), «Астана» (4), ХИК (4), «Санкт-Галлен» (4), «Ноа» (4), ТНС (3), «Динамо Мн» (3) и ЛАСК (2) борются только за позиции в нижней части топ-24.

«Петрокуб», набравший 1 очко, и «Ларн» с 0 баллов потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.

Все матчи заключительного 6-го тура пройдут 19 декабря и начнутся в 23:00 мск.

На следующей неделе пройдут только игры Лиги конференций, а Лига чемпионов и Лига Европы возобновятся в январе.

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