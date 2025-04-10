10.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Юргорден
Юргорден
4-1-3-2
35
Ринне
26
Косуги
3
Даниэльсон
4
Ларссон
18
Сталь
14
Финндель
8
Гулликсен
11
Фаллениус
11
Цугель
29
Хаарала
9
Приске
1-4-1-4
1
Хедл
77
Болла
8
Гргич
8
28
Освальд
21
Шауб
21
Янссон
55
Цветкович
6
Ро-Яо
9
Бельо
9
Кара
8
Гулликсен
33
33
8
Гулликсен
11
Цугель
5
Тенхо
5
Тенхо
11
Цугель
29
Хаарала
23
Алемайеху Мулугета
23
Алемайеху Мулугета
29
Хаарала
8
Гргич
8
Беркеейет
8
Беркеейет
8
Гргич
9
Бельо
18
Зайдль
18
Зайдль
9
Бельо
21
Шауб
49
Радулович
49
Радулович
21
Шауб
9
Кара
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
9
Кара
8
27
Бишоф
27
Бишоф
8
Остались в запасе
Юргорден
Рапид
40
Макс Кроон
ВР
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
25
Пауль Гартлер
ВР
32
Christoph Haas
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
5
Роман Кершбаум
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
32
Christoph Haas
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
5
Роман Кершбаум
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Юргорден - Рапид
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
8
Нарушения
10
15
Офсайды
1
0
Количество передач
464
294
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Юргорден» против «Рапида» , первый матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юргорден» – «Рапид»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»