Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Юргорден» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

«Юргорден» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

10 апреля 2025, 20:50
Юргорден
10.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Рапид
62' Х. Финндель (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
(К) ЦЗ
18
Адам Сталь
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
14
Хампус Финндель
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Луис Шауб
(К) ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
9
Эркан Кара
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Юргорден
40
Макс Кроон
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
23
Исак Алемайеху Мулугета
АП
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
32
Christoph Haas
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
5
Роман Кершбаум
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
18
Маттиас Зайдль
АП
49
Андрия Радулович
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
4-1-3-2
35
Ринне
26
Косуги
3
Даниэльсон
4
Ларссон
18
Сталь
14
Финндель
8
Гулликсен
11
Фаллениус
11
Цугель
29
Хаарала
9
Приске
1-4-1-4
1
Хедл
77
Болла
8
Гргич
8
28
Освальд
21
Шауб
21
Янссон
55
Цветкович
6
Ро-Яо
9
Бельо
9
Кара
8
Гулликсен
33
33
8
Гулликсен
11
Цугель
5
Тенхо
5
Тенхо
11
Цугель
29
Хаарала
23
Алемайеху Мулугета
23
Алемайеху Мулугета
29
Хаарала
8
Гргич
8
Беркеейет
8
Беркеейет
8
Гргич
9
Бельо
18
Зайдль
18
Зайдль
9
Бельо
21
Шауб
49
Радулович
49
Радулович
21
Шауб
9
Кара
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
9
Кара
8
27
Бишоф
27
Бишоф
8
Остались в запасе
Юргорден
Рапид
40
Макс Кроон
ВР
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
25
Пауль Гартлер
ВР
32
Christoph Haas
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
5
Роман Кершбаум
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
32
Christoph Haas
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
5
Роман Кершбаум
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Юргорден - Рапид
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
8
Нарушения
10
15
Офсайды
1
0
Количество передач
464
294
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Юргорден» против «Рапида» , первый матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юргорден» – «Рапид»

«Юргорден» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Рапид Юргорден
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+