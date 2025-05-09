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Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций

Сегодня, 10:22

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после ответного полуфинального матча Лиги конференций с «Юргорденом» (1:0) высказался о предстоящем финале с «Бетисом».

«Мы пытались работать каждый день, чтобы попасть в финал, и вот мы здесь. Следующий шаг – выиграть его. У нас есть 20 дней для подготовки.

Я четыре года играл против «Бетиса» за «Севилью». Даже забивал в дерби. Пеллегрини [главный тренер «Бетиса»] – один из моих профессиональных отцов, у которого я старался многому научиться. Я очень счастлив.

Лично для меня очень важно, что мы можем дать шанс «Челси» и его болельщикам стать первым клубом в Европе, который выиграет три еврокубковых турнира. Лига конференций может стать стартовой точкой для формирования победного менталитета, чтобы попытаться выиграть больше титулов в будущем.

Я познакомился со своей женой в Севилье, мой первый сын родился в Севилье. Я играл за «Севилью». Я хочу победить, без сомнения, но также и ради болельщиков и клуба», – сказал Мареска.

  • В первом матче с «Юргорденом» в гостях «Челси» победил со счетом 4:1.
  • В финале лондонцы сыграют с «Бетисом» во Вроцлаве 28 мая.
  • «Челси» ранее по 2 раза выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и 1 раз клубный ЧМ.

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Источник: football.london
Лига конференций Юргорден Челси Мареска Энцо
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