Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций. Жеребьевка – сегодня.
Будут следующие пары:
- «Бетис» (Испания) – «Челси» (Англия) или «Витория Гимараеш» (Португалия);
- «Ягеллония» (Польша) – «Легия» (Польша) или «Серкль Брюгге» (Бельгия);
- «Целе» (Словения) – «Юргорден» (Швеция) или «Лугано» (Швейцария);
- «Панатинаикос» (Греция) – «Фиорентина» (Италия) или «Рапид» (Австрия);
- «Борац» (Босния и Герцеговина) – «Рапид» или «Фиорентина»;
- «Пафос» (Кипр) – «Лугано» или «Юргорден»;
- «Мольде» (Норвегия) – «Серкль Брюгге» или «Легия»;
- «Копенгаген» (Дания) – «Витория Гимараеш» или «Челси».