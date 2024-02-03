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    • 18-летний Бергвалль объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»

    18-летний Бергвалль объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»

    Новичок «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль прокомментировал свое решение присоединиться к лондонскому клубу.

    • 18-летний швед перейдет из «Юргордена» по окончании сезона-2023/24.
    • «Тоттенхэм» заплатит за него 10 миллионов евро + бонусы.
    • Клуб АПЛ перехватил полузащитника у «Барселоны».

    «Я всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге. Я получил невероятно тeплый приeм со стороны клуба и чувствую себя действительно желанным гостем здесь. Это фантастическое чувство – перейти в «Тоттенхэм», – сказал Бергвалль.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    03.02.2024 11:25
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