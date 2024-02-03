18-летний Бергвалль объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»

Новичок «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль прокомментировал свое решение присоединиться к лондонскому клубу.

18-летний швед перейдет из «Юргордена» по окончании сезона-2023/24.

«Тоттенхэм» заплатит за него 10 миллионов евро + бонусы.

Клуб АПЛ перехватил полузащитника у «Барселоны».

«Я всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге. Я получил невероятно тeплый приeм со стороны клуба и чувствую себя действительно желанным гостем здесь. Это фантастическое чувство – перейти в «Тоттенхэм», – сказал Бергвалль.