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  • «Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025

«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025

8 мая 2025, 20:50
Челси
08.05.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Юргорден
38' К. Дьюсбери-Холл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
46
Reggie Walsh
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
(К) ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
13
Даниэль Стенссон
ОП
20
Matias Siltanen
ЦП
14
Хампус Финндель
ЦП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
29
Сантери Хаарала
ПВ
29
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
64
Genesis Antwi
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
62
Шумаира Меука
ЦФ
Юргорден
40
Макс Кроон
ВР
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
48
Исак Алемайеху Мулугета
АП
3-3-1-2
12
Йоргенсен
27
Густо
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
24
Кукурелья
22
Дьюсбери-Холл
24
Джеймс
46
19
Джордж
19
Санчо
4-1-2-3-1
35
Ринне
5
Тенхо
4
Ларссон
33
26
Косуги
13
Стенссон
20
14
Финндель
29
Хаарала
93
Нгуэн
17
Гулликсен
29
Приске
24
Джеймс
23
Чалоба
23
Чалоба
24
Джеймс
24
Кукурелья
62
Меука
62
Меука
24
Кукурелья
4
Ларссон
3
Даниэльсон
3
Даниэльсон
4
Ларссон
13
Стенссон
27
27
13
Стенссон
17
Гулликсен
36
36
17
Гулликсен
14
Финндель
37
37
14
Финндель
29
Хаарала
48
Алемайеху Мулугета
48
Алемайеху Мулугета
29
Хаарала
Остались в запасе
Челси
Юргорден
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
64
Genesis Antwi
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
40
Макс Кроон
ВР
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
64
Genesis Antwi
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Челси - Юргорден
1
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
5
20
Офсайды
2
2
Количество передач
678
368
Сейвы
3
4
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.52

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Челси» против «Юргордена», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Юргорден»

«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Юргорден Челси
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