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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Челси» против «Юргордена», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Юргорден»