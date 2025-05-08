08.05.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-3-1-2
12
Йоргенсен
27
Густо
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
24
Кукурелья
22
Дьюсбери-Холл
24
Джеймс
46
19
Джордж
19
Санчо
4-1-2-3-1
35
Ринне
5
Тенхо
4
Ларссон
33
26
Косуги
13
Стенссон
20
14
Финндель
29
Хаарала
93
Нгуэн
17
Гулликсен
29
Приске
24
Джеймс
23
Чалоба
23
Чалоба
24
Джеймс
24
Кукурелья
62
Меука
62
Меука
24
Кукурелья
4
Ларссон
3
Даниэльсон
3
Даниэльсон
4
Ларссон
13
Стенссон
27
27
13
Стенссон
17
Гулликсен
36
36
17
Гулликсен
14
Финндель
37
37
14
Финндель
29
Хаарала
48
Алемайеху Мулугета
48
Алемайеху Мулугета
29
Хаарала
Остались в запасе
Челси
Юргорден
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
64
Genesis Antwi
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
40
Макс Кроон
ВР
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
64
Genesis Antwi
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Челси - Юргорден
1
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
5
20
Офсайды
2
2
Количество передач
678
368
Сейвы
3
4
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.52
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Челси» против «Юргордена», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Юргорден»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»