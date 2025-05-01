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  • «Юргорден» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

«Юргорден» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

1 мая 2025, 20:50
Юргорден
01.05.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 4
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Челси
68' И. Алемайеху Мулугета
13' Д. Санчо 43' Н. Мадуэке 59' Н. Джексон 65' Н. Джексон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
(К) ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
18
Адам Сталь
ПЗ
13
Даниэль Стенссон
ЦП
14
Хампус Финндель
ЦП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
29
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Юргорден
40
Макс Кроон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
48
Исак Алемайеху Мулугета
АП
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Тед Курд
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
46
Reggie Walsh
ЦП
18
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
62
Шумаира Меука
ЦФ
4-2-2-2
35
Ринне
4
Ларссон
3
Даниэльсон
26
Косуги
18
Сталь
13
Стенссон
14
Финндель
17
Гулликсен
93
Нгуэн
29
Приске
29
Хаарала
3-4-3
12
Йоргенсен
24
Джеймс
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
34
Ачампонг
24
Фернандес
22
Дьюсбери-Холл
24
Кукурелья
19
Санчо
20
Мадуэке
19
Джордж
3
Даниэльсон
5
Тенхо
5
Тенхо
3
Даниэльсон
26
Косуги
33
33
26
Косуги
29
Хаарала
48
Алемайеху Мулугета
48
Алемайеху Мулугета
29
Хаарала
24
Кукурелья
23
Чалоба
23
Чалоба
24
Кукурелья
24
Джеймс
23
Кайседо
23
Кайседо
24
Джеймс
24
Фернандес
10
Палмер
10
Палмер
24
Фернандес
20
Мадуэке
11
Джексон
11
Джексон
20
Мадуэке
Остались в запасе
Юргорден
Челси
40
Макс Кроон
ВР
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Тед Курд
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Матис Амугу
ЦП
46
Reggie Walsh
ЦП
18
Педру Нету
ЛВ
62
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Тед Курд
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Матис Амугу
ЦП
46
Reggie Walsh
ЦП
18
Педру Нету
ЛВ
62
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Юргорден - Челси
1
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
515
726
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
92
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Юргорден» против «Челси», 1/2 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юргорден»«Челси»

«Юргорден» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Челси Юргорден
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