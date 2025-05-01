01.05.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 4
Завершен
Составы команд
Юргорден
Юргорден
4-2-2-2
35
Ринне
4
Ларссон
3
Даниэльсон
26
Косуги
18
Сталь
13
Стенссон
14
Финндель
17
Гулликсен
93
Нгуэн
29
Приске
29
Хаарала
3-4-3
12
Йоргенсен
24
Джеймс
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
34
Ачампонг
24
Фернандес
22
Дьюсбери-Холл
24
Кукурелья
19
Санчо
20
Мадуэке
19
Джордж
3
Даниэльсон
5
Тенхо
5
Тенхо
3
Даниэльсон
26
Косуги
33
33
26
Косуги
29
Хаарала
48
Алемайеху Мулугета
48
Алемайеху Мулугета
29
Хаарала
24
Кукурелья
23
Чалоба
23
Чалоба
24
Кукурелья
24
Джеймс
23
Кайседо
23
Кайседо
24
Джеймс
24
Фернандес
10
Палмер
10
Палмер
24
Фернандес
20
Мадуэке
11
Джексон
11
Джексон
20
Мадуэке
Остались в запасе
Юргорден
Челси
40
Макс Кроон
ВР
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Тед Курд
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Матис Амугу
ЦП
46
Reggie Walsh
ЦП
18
Педру Нету
ЛВ
62
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
36
Alieu Atlee Manneh
ЦЗ
27
Melvin Vucenovic Persson
ЦЗ
37
Carl Selfven
ЦП
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Тед Курд
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Матис Амугу
ЦП
46
Reggie Walsh
ЦП
18
Педру Нету
ЛВ
62
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Юргорден - Челси
1
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
515
726
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
92
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Юргорден» против «Челси», 1/2 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юргорден» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»