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Лига конференций. «Челси» и «Бетис» выиграли первые полуфиналы

Вчера, 23:59

Завершились первые матчи 1/2 финала Лиги конференций-2024/25.

«Челси» в гостях разгромил шведский «Юргорден» – 4:1. Николас Джексон оформил дубль из голов, Энцо Фернандес – из ассистов.

«Бетис» дома победил «Фиорентину» – 2:1. Решающий гол в активе Антони, арендованного у «Манчестер Юнайтед».

Ответные встречи пройдут ровно через неделю – 8 мая.

Лига конференций. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи

Юргорден (Швеция) – Челси (Англия) – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Санчо, 13; 0:2 – Мадуэке, 43; 0:3 – Джексон, 59; 0:4 – Джексон, 65; 1:4 – Мулугета, 68.

Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Абде, 6; 2:0 – Антони, 64; 2:1 – Раньери, 73.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Челси Юргорден Бетис Фиорентина
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