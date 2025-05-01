Лига конференций. «Челси» и «Бетис» выиграли первые полуфиналы

Завершились первые матчи 1/2 финала Лиги конференций-2024/25.
«Челси» в гостях разгромил шведский «Юргорден» – 4:1. Николас Джексон оформил дубль из голов, Энцо Фернандес – из ассистов.
«Бетис» дома победил «Фиорентину» – 2:1. Решающий гол в активе Антони, арендованного у «Манчестер Юнайтед».
Ответные встречи пройдут ровно через неделю – 8 мая.
Лига конференций. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи
Юргорден (Швеция) – Челси (Англия) – 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Санчо, 13; 0:2 – Мадуэке, 43; 0:3 – Джексон, 59; 0:4 – Джексон, 65; 1:4 – Мулугета, 68.
Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Абде, 6; 2:0 – Антони, 64; 2:1 – Раньери, 73.
Источник: «Бомбардир»