В «Химках» назвали причину трансферного бана от ФИФА

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, почему ФИФА запретила клубу осуществлять трансферы до лета 2026 года.

«Представленная на сайте ФИФА информация не соответствует действительности. В данный момент по линии ФИФА на клуб наложен один запрет на регистрацию игроков, и он является временным.

Дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем. С нашей стороны была подана апелляция в CAS [Спортивный арбитражный суд] с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста.

Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов.

Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе. Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», – сообщил Оленев.