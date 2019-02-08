- 8 февраля 2019
- 18:52 Видео Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
- 12 ноября 2018
- 11:19 Видео АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет 1
- 21 октября 2018
- 23:30 Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди 9
- 6 февраля 2018
- 07:06 Видео Фернандеш: «Локомотив» пропустил быстрый гол после командной ошибки» 4
- 5 февраля 2018
- 18:47 Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
- 17:56 Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром» 10
- 29 января 2018
- 21:01 «Локомотив» объявил соперников по второму тренировочному сбору 5
- 9 августа 2017
- 15:01 Видео «Ахмат» объявил о трансфере Исмаэля 6
- 14:18 Хавбек «Кальмара» Исмаэл перейдет в «Ахмат» 2
- 15 марта 2017
- 17:55 Бывший хавбек ЦСКА Эльм завершил международную карьеру 4
- 30 декабря 2016
- 13:01 Покинувший ЦСКА из-за проблем с желудком Эльм продлил контракт с «Кальмаром» 7
- 17 марта 2016
- 15:11 Фото ЦСКА поздравил Эльма с 28-летием 4
- 4 сентября 2015
- 07:56 Эльм: «Швеция выиграет у России»