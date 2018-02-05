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    Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»

    Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Кальмаром» закончился вничью 1:1. Единственный мяч в составе российского клуба забил нападающий Джефферсон Фарфан.

    Товарищеский матч.

    Локомотив (Россия) – Кальмар (Швеция) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Никсон; 1; 1:1 — Фарфан, 67.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2018 17:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 февраля 2018, 22:00

      ну и что я вам говорю который раз!?
      опять кверквелия принес в свои ворота((
      да,он обладает достаточно точным длинным пасом,но защитник-ненадежный!!! (столько в свои ворота только Онопко привозил в худший год,да простит меня ветеран).ну поставьте вы его в опорную зону вместо тарасова,пусть оттуда пасует

      -1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Антон bx14e 6 февраля 2018, 01:36

      joker loko,хер ли ты минусуешь, ******* бестолковый!?
      если с чем-то не согласен,объясни свою точку зрения.а минус в задницу себе засунь,чмошник!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 февраля 2018, 20:41

      Паровозы не справились с морепродуктами...

      1
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 5 февраля 2018, 20:32

      Какая то банда паровозов минусует все ) Или это болельщики Кальмаров которые преданно отстаивают честь и имя своего клуба? )))

      0
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 5 февраля 2018, 20:10

      что за стринги на эмблеме осьминога

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 5 февраля 2018, 19:46

      Какой-то то кальмар...

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 5 февраля 2018, 19:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чемпионы млин,какого то кальмара не осилить!

      -4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 19:02

      Конечно львиная доля в забитом мяче принадлежит Ари.

      1
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 5 февраля 2018, 18:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      То с Кальмаром,то с Омаром.Локогёрлзы с какими то морепродуктами играют.

      -8
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 5 февраля 2018, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наши молюски даже кальмаров обыграть не могут

      -6
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