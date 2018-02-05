Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»

ну и что я вам говорю который раз!?
опять кверквелия принес в свои ворота((
да,он обладает достаточно точным длинным пасом,но защитник-ненадежный!!! (столько в свои ворота только Онопко привозил в худший год,да простит меня ветеран).ну поставьте вы его в опорную зону вместо тарасова,пусть оттуда пасует
Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Кальмаром» закончился вничью 1:1. Единственный мяч в составе российского клуба забил нападающий Джефферсон Фарфан.
Товарищеский матч.
Локомотив (Россия) – Кальмар (Швеция) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Никсон; 1; 1:1 — Фарфан, 67.