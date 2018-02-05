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    Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча с «Кальмаром» (1:1).

    – Матч получился боевым. Было множество единоборств, иногда грязных. Главное, что никто не получил травму. В первом тайме пропустили гол из-за ошибки. Во втором вышла новая группа футболистов, которая оказывала серьезное давление на соперника. Была принципиальность в единоборствах, поэтому удалось отыграться.

    – По ходу матча вы постоянно подбадривали команду. Чувствовали, что атакующий потенциал «Локомотива» выше?

    – Есть конкретная игра. Мы исправили ситуацию во втором тайме. В первом играли слишком нежно и спокойно. После перерыва появилась агрессия в каждом эпизоде. Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки.

    15 февраля «Локомотив» сыграет против «Ниццы» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча пройдет во Франции. Ответная — 22 февраля в Москве.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.02.2018 18:47
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