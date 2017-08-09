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    «Ахмат» объявил о трансфере Исмаэля

    Полузащитник «Кальмара» Исмаэл стал игроком «Ахмата». Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, 22-летний бразилец подписал контракт на четыре года.

    По неофициальной информации, трансфер хавбека обошелся «Ахмату» в 1 миллион евро.

    «Сегодня мы подписали контракт сроком на четыре года с полузащитником шведского клуба «Кальмар» Исмаэлем Силва Лима. Исмаэл играет на месте опорного полузащитника. Эта позиция нуждалась в усилении. Главный тренер Олег Кононов тщательно следил за карьерой футболиста и его приобретение было приоритетной задачей клуба в летнее межсезонье. Долгие переговоры завершились успешно и футболист перешел в наш клуб. Присутствие в команде группы бразильцев и других испаноговорящих партнеров поможет Исмаэлю быстро адаптироваться», – заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Ахмат»

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    09.08.2017 15:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 августа 2017, 11:27

      удачи Исамэл!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 9 августа 2017, 16:27

      Поглядим, что за иноземец.

      1
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      Рейтинг: +16

      EDSPb 9 августа 2017, 15:35

      Присутствие в команде группы бразильцев и других испаноговорящих :-)))) партнеров

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > EDSPb 9 августа 2017, 22:08

      Они из испаноязычной провинции Бразилии...

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 9 августа 2017, 15:30

      Критическое количество бразильцев в команде - три человека а в Ахмате явный перебор и это очень скоро проявится.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 августа 2017, 15:11

      Во мода пошла , если уж покупать легионеров то покупать пачками из одной страны. В Европе считается ,что для того чтобы легионер быстро адаптировался достаточно чтобы в команде был один человек который говорил бы с ним на одном языке, а то что происходит в Ахмате и особенно в Зените это прямо ноу-хау .

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