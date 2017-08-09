«Ахмат» объявил о трансфере Исмаэля

Полузащитник «Кальмара» Исмаэл стал игроком «Ахмата». Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, 22-летний бразилец подписал контракт на четыре года.

По неофициальной информации, трансфер хавбека обошелся «Ахмату» в 1 миллион евро.

«Сегодня мы подписали контракт сроком на четыре года с полузащитником шведского клуба «Кальмар» Исмаэлем Силва Лима. Исмаэл играет на месте опорного полузащитника. Эта позиция нуждалась в усилении. Главный тренер Олег Кононов тщательно следил за карьерой футболиста и его приобретение было приоритетной задачей клуба в летнее межсезонье. Долгие переговоры завершились успешно и футболист перешел в наш клуб. Присутствие в команде группы бразильцев и других испаноговорящих партнеров поможет Исмаэлю быстро адаптироваться», – заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.