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    Кальмар - результаты

    Город Кальмар
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт www.kalmarff.se
    Стадион Гульдфагельн Арена
    Тренер Петер Свард
    Турниры:
    Швеция. Аллсвенскан 2015
    30 тур
    		31 октября, суббота 15:00 Гетеборг 2:2 Кальмар
    29 тур
    		26 октября, понедельник 21:00 Кальмар 3:1 Гефле
    28 тур
    		17 октября, суббота 17:00 Мальме 3:0 Кальмар
    27 тур
    		4 октября, воскресенье 16:00 Кальмар 0:3 Юргорден
    26 тур
    		28 сентября, понедельник 20:00 Эребру 2:1 Кальмар
    25 тур
    		23 сентября, среда 20:00 Кальмар 1:0 Хальмстад
    24 тур
    		20 сентября, воскресенье 16:00 Отвидаберг 1:1 Кальмар
    23 тур
    		11 сентября, пятница 20:00 Кальмар 1:2 Норрчепинг
    22 тур
    		28 августа, пятница 20:00 Хаммарбю 0:0 Кальмар
    21 тур
    		23 августа, воскресенье 18:30 Кальмар 0:3 Эльфсборг
    20 тур
    		16 августа, воскресенье 16:00 АИК 2:1 Кальмар
    19 тур
    		10 августа, понедельник 20:00 Кальмар 0:2 Сундсвалль
    18 тур
    		31 июля, пятница 20:30 Хельсингборг 1:2 Кальмар
    17 тур
    		25 июля, суббота 17:00 Хэкен 3:0 Кальмар
    16 тур
    		18 июля, суббота 17:00 Кальмар 4:0 Фалькенберг
    15 тур
    		11 июля, суббота 17:00 Хальмстад 1:0 Кальмар
    14 тур
    		5 июля, воскресенье 18:30 Кальмар 0:0 АИК
    13 тур
    		7 июня, воскресенье 16:00 Сундсвалль 1:1 Кальмар
    12 тур
    		4 июня, четверг 20:00 Кальмар 2:2 Хаммарбю
    11 тур
    		30 мая, суббота 17:00 Норрчепинг 2:1 Кальмар
    10 тур
    		24 мая, воскресенье 18:30 Кальмар 2:1 Мальме
    9 тур
    		19 мая, вторник 20:00 Фалькенберг 1:3 Кальмар
    8 тур
    		8 мая, пятница 20:00 Кальмар 0:2 Гетеборг
    7 тур
    		4 мая, понедельник 20:00 Кальмар 3:0 Эребру
    6 тур
    		29 апреля, среда 20:00 Эльфсборг 2:1 Кальмар
    5 тур
    		26 апреля, воскресенье 18:30 Кальмар 0:1 Хэкен
    4 тур
    		17 апреля, пятница 20:00 Юргорден 1:0 Кальмар
    3 тур
    		13 апреля, понедельник 20:00 Кальмар 2:1 Отвидаберг
    2 тур
    		8 апреля, среда 20:00 Гефле 2:0 Кальмар
    1 тур
    		4 апреля, суббота 17:00 Кальмар 0:0 Хельсингборг
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