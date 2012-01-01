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Швеция. Аллсвенскан
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Кальмар
Результаты
€ 2 млн
Кальмар - результаты матчей
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Гульдфагельн Арена
Сайт:
http://www.kalmarff.se
Тренер:
Хенрик Йенсен
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Расписание
Таблица
Швеция. Аллсвенскан. 2026
Швеция. Аллсвенскан. 2024
Лига конференций. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2018
Кубок Атлантики. 2016
Швеция. Аллсвенскан. 2015
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Copa del Sol. 2012
Лига Европы. 2010/2011
Copa del Sol. Матч за 5-е место 2010
Copa del Sol. 2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
13.09 | 15:00
Эльфсборг
1 : 0
Кальмар
07.09 | 20:00
Кальмар
0 : 1
Юргорден
29.08 | 18:30
Хальмстад
1 : 0
Кальмар
23.08 | 15:00
Вестерос
0 : 0
Кальмар
16.08 | 17:30
Кальмар
0 : 4
Хаммарбю
09.08 | 17:30
Гетеборг
3 : 2
Кальмар
01.08 | 16:00
Хэкен
1 : 1
Кальмар
25.07 | 18:30
Кальмар
2 : 1
Мьеллбю
20.07 | 20:00
Кальмар
2 : 2
Мальме
12.07 | 15:00
Хаммарбю
2 : 0
Кальмар
05.07 | 15:00
Кальмар
3 : 0
Эргрюте
30.05 | 16:00
ГАИС
3 : 0
Кальмар
23.05 | 16:00
Кальмар
2 : 1
Дегерфорс
17.05 | 15:00
Броммапойкарна
1 : 0
Кальмар
10.05 | 15:00
Кальмар
2 : 0
Хальмстад
02.05 | 16:00
Сириус
3 : 2
Кальмар
27.04 | 20:00
Кальмар
2 : 1
Эльфсборг
23.04 | 20:00
Кальмар
1 : 1
Гетеборг
19.04 | 15:00
АИК
1 : 0
Кальмар
12.04 | 15:00
Юргорден
3 : 2
Кальмар
05.04 | 15:00
Кальмар
0 : 1
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