Турниры:
Швеция. Аллсвенскан 2015
|30 тур
|31 октября, суббота
|15:00
|Гетеборг
|2:2
|Кальмар
|29 тур
|26 октября, понедельник
|21:00
|Кальмар
|3:1
|Гефле
|28 тур
|17 октября, суббота
|17:00
|Мальме
|3:0
|Кальмар
|27 тур
|4 октября, воскресенье
|16:00
|Кальмар
|0:3
|Юргорден
|26 тур
|28 сентября, понедельник
|20:00
|Эребру
|2:1
|Кальмар
|25 тур
|23 сентября, среда
|20:00
|Кальмар
|1:0
|Хальмстад
|24 тур
|20 сентября, воскресенье
|16:00
|Отвидаберг
|1:1
|Кальмар
|23 тур
|11 сентября, пятница
|20:00
|Кальмар
|1:2
|Норрчепинг
|22 тур
|28 августа, пятница
|20:00
|Хаммарбю
|0:0
|Кальмар
|21 тур
|23 августа, воскресенье
|18:30
|Кальмар
|0:3
|Эльфсборг
|20 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|АИК
|2:1
|Кальмар
|19 тур
|10 августа, понедельник
|20:00
|Кальмар
|0:2
|Сундсвалль
|18 тур
|31 июля, пятница
|20:30
|Хельсингборг
|1:2
|Кальмар
|17 тур
|25 июля, суббота
|17:00
|Хэкен
|3:0
|Кальмар
|16 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Кальмар
|4:0
|Фалькенберг
|15 тур
|11 июля, суббота
|17:00
|Хальмстад
|1:0
|Кальмар
|14 тур
|5 июля, воскресенье
|18:30
|Кальмар
|0:0
|АИК
|13 тур
|7 июня, воскресенье
|16:00
|Сундсвалль
|1:1
|Кальмар
|12 тур
|4 июня, четверг
|20:00
|Кальмар
|2:2
|Хаммарбю
|11 тур
|30 мая, суббота
|17:00
|Норрчепинг
|2:1
|Кальмар
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|18:30
|Кальмар
|2:1
|Мальме
|9 тур
|19 мая, вторник
|20:00
|Фалькенберг
|1:3
|Кальмар
|8 тур
|8 мая, пятница
|20:00
|Кальмар
|0:2
|Гетеборг
|7 тур
|4 мая, понедельник
|20:00
|Кальмар
|3:0
|Эребру
|6 тур
|29 апреля, среда
|20:00
|Эльфсборг
|2:1
|Кальмар
|5 тур
|26 апреля, воскресенье
|18:30
|Кальмар
|0:1
|Хэкен
|4 тур
|17 апреля, пятница
|20:00
|Юргорден
|1:0
|Кальмар
|3 тур
|13 апреля, понедельник
|20:00
|Кальмар
|2:1
|Отвидаберг
|2 тур
|8 апреля, среда
|20:00
|Гефле
|2:0
|Кальмар
|1 тур
|4 апреля, суббота
|17:00
|Кальмар
|0:0
|Хельсингборг