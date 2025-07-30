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Швеция. Аллсвенскан
Команды
АИК
€ 7 млн
АИК
Стокгольм
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Френдс Арена
Сайт:
http://www.aikfotboll.se
Тренер:
Миккьяль Томассен
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Таблица
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Видео
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
9
«Не думаю, что у нас есть столько денег». Президент АИКа – о подписании Ларссона
2022.06.28 14:30
1
В АИКе высказались о возвращении Ларссона в «Спартак»
2022.06.27 18:13
Ларссон: «У меня нет диалога со «Спартаком»
2022.06.21 00:44
1
Ларссон: «Надеюсь, возвращаться в «Спартак» не придется»
2022.05.22 14:03
14
Ларссон хочет разорвать контракт со «Спартаком»
2022.05.22 13:13
4
Президент АИКа: «У нас нет денег на выкуп у «Спартака» Ларссона»
2022.05.17 15:31
6
АИК не будет выкупать Ларссона у «Спартака» («РБ Спорт»)
2022.05.05 11:44
6
Ларссон сделал голевой пас в дебютном матче за АИК
2022.04.11 07:21
1
Фото
АИК презентовал Ларссона, арендованного у «Спартака»
2022.04.09 09:24
3
Президент АИКа: «Вряд ли нам удастся сохранить Ларссона в составе после этого сезона»
2022.04.05 17:12
2
Ларссон – о переходе в АИК: «Когда появилась такая возможность, у меня не было никаких сомнений»
2022.04.04 22:50
10
Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в АИК
2022.04.04 22:06
7
АИК опроверг интерес к Ларссону
2022.04.04 15:54
Ларссон может перейти из «Спартака» в АИК до конца сезона
2022.04.04 15:02
6
«Зенит» сыграет с «Мидтьюлландом» и АИКом в товарищеском турнире в Португалии
2022.01.07 14:36
14
Товарищеский матч. «Ростов» сыграл вничью с АИКом, гол на счету Шомуродова
2020.02.15 19:53
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Полузащитник «Ростова» Салетрос вернулся в шведский АИК на правах аренды
2019.02.06 22:41
2
Фото
Воспитанник «Арсенала» Ольссон подписал с «Краснодаром» контракт до 2023 года
2019.01.15 10:20
8
«Краснодар» объявил о переходе Ольссона
2019.01.07 12:28
11
Expressen: воспитанник «Арсенала» Ольссон на этой неделе перейдет в «Краснодар»
2019.01.07 06:31
4
«Краснодар» предложил 4,5 миллиона за лучшего игрока чемпионата Швеции Ольссона
2018.12.19 21:48
10
«Ростов» – в пятерке европейских команд по наименьшему числу допущенных ударов в створ ворот за матч
2018.11.22 14:59
8
Видео
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
«Ростов» хочет купить 22-летнего шведского полузащитника
2018.06.02 00:46
7
1
2
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