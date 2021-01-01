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Ларссон: «У меня нет диалога со «Спартаком»

Нападающий Джордан Ларссон прокомментировал ситуацию со своим возвращением в «Спартак».

«Определенности пока нет. Я ничего не знаю. Читал, что ФИФА может продлить разрешение игрокам приостанавливать контракты ещe на год. Это было бы неплохо, иначе мне, скорее всего, придeтся возвращаться в Россию. По условиям договора, это должно произойти через десять дней.

Я давно говорю, что мой приоритет – это зарубежные клубы, но, если будет возможность остаться в АИКе, то я обязательно рассмотрю такой вариант. Время, проведенное здесь, получилось фантастическим.

У меня нет диалога со «Спартаком». Я читал, что они говорили про моe возвращение 1 июля. Но пока ни я, ни мой агент с ними не связывались», – сказал Ларссон.

  • В начале апреля швед приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона.
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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Источник: Aftonbladet

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