- 29 июня 2022
- 14:37 Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака» 9
- 28 июня 2022
- 14:30 «Не думаю, что у нас есть столько денег». Президент АИКа – о подписании Ларссона 1
- 27 июня 2022
- 18:13 В АИКе высказались о возвращении Ларссона в «Спартак»
- 21 июня 2022
- 00:44 Ларссон: «У меня нет диалога со «Спартаком» 1
- 22 мая 2022
- 14:03 Ларссон: «Надеюсь, возвращаться в «Спартак» не придется» 14
- 13:13 Ларссон хочет разорвать контракт со «Спартаком» 4
- 17 мая 2022
- 15:31 Президент АИКа: «У нас нет денег на выкуп у «Спартака» Ларссона» 6
- 5 мая 2022
- 11:44 АИК не будет выкупать Ларссона у «Спартака» («РБ Спорт») 6
- 11 апреля 2022
- 07:21 Ларссон сделал голевой пас в дебютном матче за АИК 1
- 9 апреля 2022
- 09:24 Фото АИК презентовал Ларссона, арендованного у «Спартака» 3
- 5 апреля 2022
- 17:12 Президент АИКа: «Вряд ли нам удастся сохранить Ларссона в составе после этого сезона» 2
- 4 апреля 2022
- 22:50 Ларссон – о переходе в АИК: «Когда появилась такая возможность, у меня не было никаких сомнений» 10
- 22:06 Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в АИК 7
- 15:54 АИК опроверг интерес к Ларссону 1
- 15:02 Ларссон может перейти из «Спартака» в АИК до конца сезона 7
- 7 января 2022
- 14:36 «Зенит» сыграет с «Мидтьюлландом» и АИКом в товарищеском турнире в Португалии 14
- 15 февраля 2020
- 19:53 Товарищеский матч. «Ростов» сыграл вничью с АИКом, гол на счету Шомуродова
- 18 июля 2019
- 00:46 ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом» 7
- 6 февраля 2019
- 22:41 Полузащитник «Ростова» Салетрос вернулся в шведский АИК на правах аренды 2
- 15 января 2019
- 10:20 Фото Воспитанник «Арсенала» Ольссон подписал с «Краснодаром» контракт до 2023 года 8
- 7 января 2019
- 12:28 «Краснодар» объявил о переходе Ольссона 11
- 06:31 Expressen: воспитанник «Арсенала» Ольссон на этой неделе перейдет в «Краснодар» 5
- 19 декабря 2018
- 21:48 «Краснодар» предложил 4,5 миллиона за лучшего игрока чемпионата Швеции Ольссона 10
- 22 ноября 2018
- 14:59 «Ростов» – в пятерке европейских команд по наименьшему числу допущенных ударов в створ ворот за матч 8
- 12 ноября 2018
- 11:19 Видео АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет 1
- 2 июня 2018
- 00:46 «Ростов» хочет купить 22-летнего шведского полузащитника 7
- 21 апреля 2018
- 14:24 Видео Экс-форвард «Спартака» Мовсисян пропустит два матча чемпионата Швеции за удар соперника головой 21
- 4 февраля 2017
- 19:10 Бывший форвард «Шальке» перешел в китайский «Шэньчжэнь Руби»
- 3 февраля 2017
- 01:59 Несовершеннолетний новичок «Боруссии» получил разрешение выступать за клуб 1
- 23 января 2017
- 16:26 Фото Дортмундская «Боруссия» подтвердила переход Исака 3