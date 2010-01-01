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Швеция. Аллсвенскан
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АИК - результаты матчей
Стокгольм
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Френдс Арена
Сайт:
http://www.aikfotboll.se
Тренер:
Миккьяль Томассен
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Швеция. Аллсвенскан. 2026
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Швеция. Аллсвенскан. 2025
Швеция. Аллсвенскан. 2024
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Лига Европы. Квалификация 2016/2017
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Швеция. Аллсвенскан. 2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
12.09 | 16:00
АИК
1 : 4
Вестерос
07.09 | 20:00
Мальме
0 : 0
АИК
30.08 | 15:00
АИК
3 : 2
Хаммарбю
16.08 | 15:00
Юргорден
1 : 3
АИК
08.08 | 16:00
Эргрюте
3 : 4
АИК
02.08 | 17:30
АИК
0 : 3
Эргрюте
27.07 | 20:00
Хэкен
0 : 0
АИК
18.07 | 16:00
АИК
2 : 0
ГАИС
11.07 | 16:00
Мьеллбю
1 : 2
АИК
05.07 | 15:00
Гетеборг
1 : 2
АИК
30.05 | 16:00
АИК
0 : 3
Сириус
24.05 | 15:00
Хаммарбю
1 : 2
АИК
17.05 | 17:30
Вестерос
1 : 1
АИК
10.05 | 15:00
АИК
2 : 4
Юргорден
03.05 | 17:30
Эльфсборг
1 : 1
АИК
27.04 | 20:00
АИК
0 : 1
Мальме
23.04 | 20:00
Дегерфорс
2 : 1
АИК
19.04 | 15:00
АИК
1 : 0
Кальмар
13.04 | 20:00
Броммапойкарна
2 : 2
АИК
05.04 | 15:00
АИК
2 : 1
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