Expressen: воспитанник «Арсенала» Ольссон на этой неделе перейдет в «Краснодар»

«Краснодар» договорился о трансфере полузащитника шведского АИКа Кристоффера Ольссона, сообщает Expressen. За игрока выплатят 5 миллионов евро.
О переходе должны объявить на текущей неделе. Сообщается, что футболист уже прошел медицинское обследование.
- Ольссон – воспитанник «Арсенала», провел за первую команду один матч.
- По итогам прошлого сезона хавбек стал лучшим футболистом чемпионата Швеции. В 29 матчах футболист забил пять голов.
- Привычная позиция для Ольссона – центральный хавбек, но он может как подниматься на место атакующего полузащитника, так и опускаться в опорную зону.