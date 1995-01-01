Expressen: воспитанник «Арсенала» Ольссон на этой неделе перейдет в «Краснодар»

«Краснодар» договорился о трансфере полузащитника шведского АИКа Кристоффера Ольссона, сообщает Expressen. За игрока выплатят 5 миллионов евро.

О переходе должны объявить на текущей неделе. Сообщается, что футболист уже прошел медицинское обследование.