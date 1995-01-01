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    Expressen: воспитанник «Арсенала» Ольссон на этой неделе перейдет в «Краснодар»

    «Краснодар» договорился о трансфере полузащитника шведского АИКа Кристоффера Ольссона, сообщает Expressen. За игрока выплатят 5 миллионов евро.

    О переходе должны объявить на текущей неделе. Сообщается, что футболист уже прошел медицинское обследование.

    • Ольссон – воспитанник «Арсенала», провел за первую команду один матч.
    • По итогам прошлого сезона хавбек стал лучшим футболистом чемпионата Швеции. В 29 матчах футболист забил пять голов.
    • Привычная позиция для Ольссона – центральный хавбек, но он может как подниматься на место атакующего полузащитника, так и опускаться в опорную зону.

    Источник: Expressen

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