Воспитанник «Арсенала» Ольссон подписал с «Краснодаром» контракт до 2023 года

Полузащитник Кристоффер Ольссон подписал контракт с «Краснодаром».

23-летний футболист перешел в российский клуб из АИКа. Соглашение 23-летнего шведа с «быками» рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатил за Ольссона около 5 миллионов евро.

Ольссон – воспитанник лондонского «Арсенала».

В 2018 году хавбек провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.

На счету игрока четыре матча за сборную Швеции.

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