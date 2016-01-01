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    Воспитанник «Арсенала» Ольссон подписал с «Краснодаром» контракт до 2023 года

    Полузащитник Кристоффер Ольссон подписал контракт с «Краснодаром».

    23-летний футболист перешел в российский клуб из АИКа. Соглашение 23-летнего шведа с «быками» рассчитано до 2023 года.

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатил за Ольссона около 5 миллионов евро.

    • Ольссон – воспитанник лондонского «Арсенала».
    • В 2018 году хавбек провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.
    • На счету игрока четыре матча за сборную Швеции.

    «Краснодар» купил шведа, который рос в молодежке «Арсенала»

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -99

      Woodbreak 1 час назад

      гуччи ****** конечно же
      очередной позер

      0
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      ...
      Рейтинг: +123

      dragoon000320 > Woodbreak 57 минут назад

      с такими деньгами сам ненароком станешь позером

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