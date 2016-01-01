Воспитанник «Арсенала» Ольссон подписал с «Краснодаром» контракт до 2023 года

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очередной позер
Полузащитник Кристоффер Ольссон подписал контракт с «Краснодаром».
23-летний футболист перешел в российский клуб из АИКа. Соглашение 23-летнего шведа с «быками» рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатил за Ольссона около 5 миллионов евро.
- Ольссон – воспитанник лондонского «Арсенала».
- В 2018 году хавбек провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.
- На счету игрока четыре матча за сборную Швеции.
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