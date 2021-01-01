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Ларссон может перейти из «Спартака» в АИК до конца сезона

АИК может подписать нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.

По информации Expressen, шведский клуб хочет арендовать 24-летнего футболиста до лета.

АИК уже провел предварительные переговоры с игроком и работает над осуществлением сделки. Препятствием могут стать финансовые условия.

  • ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • У Ларссона нет результативных действий в 16 матчах сезона РПЛ.

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Источник: Expressen

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Комментарии6
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    Рейтинг: +13551

    Barmaleushka 1 час назад

    Этого вряд ли удастся пристроить . Сейчас он числится в команде своего уровня .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +932

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Не хочет играть за свиней. Даже за огромные деньги.

    2
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    ...
    Рейтинг: +3103

    lordmrv > Узб@гоеный 1 час назад

    Так и Ракицкий за вонючих не стал играть.

    0
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    Рейтинг: +3855

    tarasofka > lordmrv 48 минут назад

    верно визжишь, что в спартаг он не пошёл

    0
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    Рейтинг: +13107

    Fusballer 2 часа назад

    К сожалению, сдулся совсем. Так что не жаль.

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    Рейтинг: +16584

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    Вот совсем не расстроюсь - Ларсон сейчас совсем НИКАКУЩИЙ, а исходя из финансовых проблем, решение закономерное .

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