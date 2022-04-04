Ларссон может перейти из «Спартака» в АИК до конца сезона

АИК может подписать нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.
По информации Expressen, шведский клуб хочет арендовать 24-летнего футболиста до лета.
АИК уже провел предварительные переговоры с игроком и работает над осуществлением сделки. Препятствием могут стать финансовые условия.
- ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
- Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
- У Ларссона нет результативных действий в 16 матчах сезона РПЛ.
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Источник: Expressen