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  • Официально: ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах

Официально: ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах

7 марта 2022, 22:22
15

ФИФА подтвердила, что иностранные футболисты, выступающие за клубы РПЛ и УПЛ, могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

Это позволит легионерам провести остаток сезона в других командах. Трансферное окно будет открыто до 7 апреля.

Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух игроков.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
  • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

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Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига
Комментарии (15)
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swot1205
1646681369
Спасибо, блеть!
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Fusballer
1646683266
Наконец-то динамовский пшек сможет сбежать от "бандитов"!
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swot1205
1646683871
пи до р а с ы не про пустят, они ж говномесы.
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вальтер79
1646685682
ну вот наконец молодежь свою поднимать будем из академий)))))
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inzek
1646695294
думаю плач крыховяка поддержат единицы!
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FanatSerj
1646695468
ФИФА и вашим и наши подмахнули. Такой разрешение для легов особо бессмысленно, какой смысл на три месяца куда то валить, а потом опять возвращаться и отрабатывать дальше контракт (если не продадут). Вот если бы им разрешили разрывать контракты без компенсации, то да это было бы пожёстче. А так получается и зомбированный фейками Запад умаслили и тут дров не наломали.
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neveldomha
1646720019
Возвращайте остаточную стоимость за игрока, штрафные санкции и проваливайте во свояси.
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Январь 59
1646734502
Надеюсь в стране Было больше никогда не будет подленьких шведов, поляков, бразиляков. Пусть Краснодар и не будет в Топ-5-Россия, зато это будет краснодарская команда. Это будет команда патриотов, а не вольнонаемников. Честно говоря в последнее время было противно смотреть как отрабатывали свой контракт Классон, Вильена, Кабелья, Спаич, Кордоба.
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paracetamol
1646734588
Пусть ФИФА сначала оплатит контракты игроков, а потом распоряжается!
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zigbert
1646746342
Это еще более упростит уход легионеров из наших клубов.
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