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Официально: ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах

ФИФА подтвердила, что иностранные футболисты, выступающие за клубы РПЛ и УПЛ, могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

Это позволит легионерам провести остаток сезона в других командах. Трансферное окно будет открыто до 7 апреля.

Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух игроков.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
  • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

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Источник: сайт ФИФА

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Комментарии4
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    Рейтинг: +12729

    Fusballer 8 минут назад

    Наконец-то динамовский пшек сможет сбежать от "бандитов"!

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    Рейтинг: +77

    dinam > Fusballer 3 минуты назад

    Заткнись мясной тупой дол бо **

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    Рейтинг: +77

    dinam > Fusballer 1 минуту назад

    Думай чё пишешь!!! Ты за страну? Или за кого?

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    Рейтинг: +2492

    swot1205 40 минут назад

    Спасибо, блеть!

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