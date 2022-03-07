Официально: ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах

ФИФА подтвердила, что иностранные футболисты, выступающие за клубы РПЛ и УПЛ, могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
Это позволит легионерам провести остаток сезона в других командах. Трансферное окно будет открыто до 7 апреля.
Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух игроков.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
- УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
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Источник: сайт ФИФА