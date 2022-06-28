«Не думаю, что у нас есть столько денег». Президент АИКа – о подписании Ларссона

Президент АИКа Роберт Фальк сомневается, что клубу удастся сохранить в составе нападающего Джордана Ларссона, несмотря на его статус свободного агента.

– В данный момент я не знаю, где Джордан продолжит карьеру. Здесь лучше поговорить с ним лично или с его агентом.

Конечно, мы хотели бы, чтобы Ларссон остался в АИКе, он отличный футболист. Но я не думаю, что у нас есть столько денег.

– Полагаете, Джордан попросит много денег?

– Я так думаю. И у нас не будет возможности столько заплатить.

В понедельник «Спартак» расторг контракт с Ларссоном.

Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.

За АИК он выступал с апреля после приостановки соглашения с московским клубом.

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