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В АИКе высказались о возвращении Ларссона в «Спартак»

Спортивный директор АИКа Хенрик Юрелиус высказался о будущем нападающего Джордана Ларссона, арендованного у «Спартака».

«На данный момент относительно будущего Ларссона в нашем клубе ничего еще неизвестно. Мы не знаем, какое решение он примет.

Джордан – отличный игрок и очень ценен для нас. Конечно, мы очень хотим, чтобы он продолжил выступать за АИК. Остальное зависит от него», – заявил Юрелиус.

Ранее Ларссон выразил надежду на то, что ему не придется возвращаться в «Спартак».

  • В начале апреля швед приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона.
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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