Ларссон: «Надеюсь, возвращаться в «Спартак» не придется»

Нападающий Джордан Ларссон подтвердил, что не хочет возвращаться в «Спартак» после аренды в АИК. Швед намерен в одностороннем порядке разорвать контракт с москвичами.
«Я должен вернуться в Россию 1 июля. Надеюсь, мне не придется этого делать. Не хочу возвращаться», – сказал Ларссон.
- Ларссон в начале апреля приостановил контракт со «Спартаком» и перешел на правах аренды в АИК.
- «Спартак» купил Ларссона в 2019 году.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать форварда.
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Источник: Aftonbladet