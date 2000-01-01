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Ларссон: «Надеюсь, возвращаться в «Спартак» не придется»

Нападающий Джордан Ларссон подтвердил, что не хочет возвращаться в «Спартак» после аренды в АИК. Швед намерен в одностороннем порядке разорвать контракт с москвичами.

«Я должен вернуться в Россию 1 июля. Надеюсь, мне не придется этого делать. Не хочу возвращаться», – сказал Ларссон.

  • Ларссон в начале апреля приостановил контракт со «Спартаком» и перешел на правах аренды в АИК.
  • «Спартак» купил Ларссона в 2019 году.
  • Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать форварда.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Aftonbladet

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Комментарии12
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    Рейтинг: +2524

    swot1205 12 минут назад

    Кусок ты пи д о ра са. Бабки тогда возвращай, они ж тоже российские, будь против России до конца....

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    Рейтинг: +19064

    derrik2000 40 минут назад

    "ЗвЯзда" иностранного пошиба чегой-то разговорилась опять.
    Задал бы сначала вопрос: а нужен ли ты команде?
    Начинал не очень, потом как-то стало получаться, но всё равно: даже в своих лучших матчах он не уровень ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ.
    Как, в прочем, и подавляющее большинство нонешних игрочишек.

    0
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    Рейтинг: +22799

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Засранец. Даже не думай теперь показывать свою рожу в Москве.

    1
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    Рейтинг: +280

    шахта Заполярная 1 час назад

    Мы тоже надеемся, что тебя тут не увидим, или в аренду, если вернешься куда нибудь в кукуево до конца контракта.

    0
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    Рейтинг: +215

    rzfxgsk 1 час назад

    нехило отзомбировали паренька в родных краях :)...

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    Рейтинг: +290

    fakeid 2 часа назад

    гы-гы!

    0
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    Рейтинг: +9938

    "supermax" 2 часа назад

    пусть катится во писту...такие точно не нужны

    4
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    Рейтинг: +3217

    serhio80 2 часа назад

    приедешь и отправишься в Спартак2) ну или папаша твой контракт выкупит)

    2
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    Рейтинг: +9938

    "supermax" > serhio80 2 часа назад

    второй вариант нормальный..пусть выкупает или разрывает но за Спартак 2

    3
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    Рейтинг: +1578

    vmonomah17 2 часа назад

    Надо его в аренду отдать в 3ю лигу финляндии, чтобы сгнил там

    4
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    Рейтинг: +3938

    Oldtrafford83 2 часа назад

    Правильно, не сильно ты тут и нужен!!!

    3
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