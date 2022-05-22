Ларссон: «Надеюсь, возвращаться в «Спартак» не придется»

Нападающий Джордан Ларссон подтвердил, что не хочет возвращаться в «Спартак» после аренды в АИК. Швед намерен в одностороннем порядке разорвать контракт с москвичами.

«Я должен вернуться в Россию 1 июля. Надеюсь, мне не придется этого делать. Не хочу возвращаться», – сказал Ларссон.

Ларссон в начале апреля приостановил контракт со «Спартаком» и перешел на правах аренды в АИК.

«Спартак» купил Ларссона в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать форварда.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?