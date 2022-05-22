Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ларссон: «Надеюсь, возвращаться в «Спартак» не придется»

22 мая 2022, 14:03
14

Нападающий Джордан Ларссон подтвердил, что не хочет возвращаться в «Спартак» после аренды в АИК. Швед намерен в одностороннем порядке разорвать контракт с москвичами.

«Я должен вернуться в Россию 1 июля. Надеюсь, мне не придется этого делать. Не хочу возвращаться», – сказал Ларссон.

  • Ларссон в начале апреля приостановил контракт со «Спартаком» и перешел на правах аренды в АИК.
  • «Спартак» купил Ларссона в 2019 году.
  • Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать форварда.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
Экс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом 3
«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака» 1
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году 18
Источник: Aftonbladet
Россия. Премьер-лига Спартак АИК Ларссон Джордан
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
almanev
1653217625
Ага, тут же на колени перед **** не падают
Ответить
Oldtrafford83
1653217633
Правильно, не сильно ты тут и нужен!!!
Ответить
vmonomah17
1653217862
Надо его в аренду отдать в 3ю лигу финляндии, чтобы сгнил там
Ответить
serhio80
1653218552
приедешь и отправишься в Спартак2) ну или папаша твой контракт выкупит)
Ответить
"supermax"
1653219045
пусть катится во писту...такие точно не нужны
Ответить
DOCTOR PENALTY
1653222970
Засранец. Даже не думай теперь показывать свою рожу в Москве.
Ответить
derrik2000
1653224695
"ЗвЯзда" иностранного пошиба чегой-то разговорилась опять. Задал бы сначала вопрос: а нужен ли ты команде? Начинал не очень, потом как-то стало получаться, но всё равно: даже в своих лучших матчах он не уровень ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ. Как, в прочем, и подавляющее большинство нонешних игрочишек.
Ответить
swot1205
1653226336
Кусок ты пи д о ра са. Бабки тогда возвращай, они ж тоже российские, будь против России до конца....
Ответить
Ганнибал Лектор
1653231574
И зачем было покупать такое овно?
Ответить
portero
1653238539
конечно не особо такое добро и нужно, но кидок на деньги не выполнение иносранцами контрактов.... нельзя их подписывать сейчас!!!!
Ответить
Главные новости
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
1
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Все новости
Все новости
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
7
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
6
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
9
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+