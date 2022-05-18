«Спартак» готов продать Ларссона, Тиля, Крала, Урунова, Рошу и Понсе («Матч ТВ»)

«Спартак» готов продать всех легионеров, отданных в аренду, если клуб получит выгодное трансферное предложение.

По информации «Матч ТВ», руководство «Спартака» будет лично обсуждать с каждым футболистом его будущее. Если москвичи получат предложение, которое устроит все стороны, они не станет удерживать футболистов.

Летом в «Спартак» из аренды вернутся восемь футболистов, в том числе шесть легионеров. Это защитник Илья Гапонов («Крылья Советов»), полузащитники Остон Урунов («Уфа»), Гус Тил («Фейеноорд»), Алекс Крал («Вест Хэм»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), нападающие Эсекьель Понсе («Эльче»), Педро Роша («Атлетико Паранаэнсе») и Джордан Ларссон (АИК).

Йоррит Хендрикс арендован «Фейеноордом» до лета 2023 года.

Айртон будет выступать за «Фламенго» до декабря 2022-го.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?