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«Спартак» готов продать Ларссона, Тиля, Крала, Урунова, Рошу и Понсе («Матч ТВ»)

«Спартак» готов продать всех легионеров, отданных в аренду, если клуб получит выгодное трансферное предложение.

По информации «Матч ТВ», руководство «Спартака» будет лично обсуждать с каждым футболистом его будущее. Если москвичи получат предложение, которое устроит все стороны, они не станет удерживать футболистов.

Летом в «Спартак» из аренды вернутся восемь футболистов, в том числе шесть легионеров. Это защитник Илья Гапонов («Крылья Советов»), полузащитники Остон Урунов («Уфа»), Гус Тил («Фейеноорд»), Алекс Крал («Вест Хэм»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), нападающие Эсекьель Понсе («Эльче»), Педро Роша («Атлетико Паранаэнсе») и Джордан Ларссон (АИК).

  • Йоррит Хендрикс арендован «Фейеноордом» до лета 2023 года.
  • Айртон будет выступать за «Фламенго» до декабря 2022-го.
  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии23
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    Рейтинг: +26694

    Боцман59rus 4 минуты назад

    _ _ и всех, кто причастен к покупке этого неликвида>)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +22775

    DOCTOR PENALTY 26 минут назад

    Этот список должен быть расширен. Однозначно!

    0
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    Рейтинг: +15301

    ilichkadr 34 минуты назад

    У весх нормальных футбольных функционеров сначала поиск талантов, потом их обтёсывание, придание товарного вида. У нас же, как всегда- Купить ненужное, чтобы продать ненужное!

    0
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    Рейтинг: +2371

    Беспонтий 53 минуты назад

    как бонус
    пачка юбилейных вымпелов

    1
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    Рейтинг: +214

    rzfxgsk 1 час назад

    давно пора

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +649

    Suvorov51 1 час назад

    ВОТ ЭТО БУДЕТ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. БОЛЬШЕ ВВОДИТЕ В СОСТАВ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ. КАК ЭТО ДЕЛАЕТ ГАЛИЦКИЙ. ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ВСЕХ НАЕМНИКОВ. ВЕДЬ НОРМАЛЬНЫЕ СЕЙЧАС К НАМ НЕ ПОЕДУТ. А ЕСЛИ СВОИ НЕ ХУЖЕ НАЕМНИКОВ . ТО В ЧЕМ ВОПРОС. ПУСТЬ БОМЖАТНИК ИГРАЕТ НАЕМНИКАМИ. НО ЭТО ВСЕ ВРЕМЕННО. А ЧТО ОН БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Я ПОНИМАЮ У НИХ ДЕНЕГ НЕ МЕРЕННО. НО ПРИ ЛЮБОМ РАССКЛАДЕ ВСЕ РАВНО ОН БОМЖАТНИК

    0
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    Рейтинг: +2585

    acor94 1 час назад

    Миллионов 50 можно срубить за них...

    1
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    Рейтинг: +2371

    Беспонтий > acor94 48 минут назад

    ну это если в розницу
    а если оптом
    дальше молчу
    а то созреет рифма йопта

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    Рейтинг: +13949

    NewLife 1 час назад

    Всех продать, а Пончика оставить !

    2
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    Рейтинг: +1622

    Vitaga 1 час назад

    лучше бы продали Зарему... и федуна в придачу. пользы было бы больше. только не возьмет ведь никто. такое дерьмо никому не нужно

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    Рейтинг: +17633

    Persona_non_Grata > Vitaga 1 час назад

    Ага, а тебя в спонсоры, да боюсь, что ты нищ, как церковная мышь ))

    1
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    Рейтинг: +6773

    nik55 > Vitaga 1 час назад

    ты и с доплатой ни кому не нужен

    0
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    Рейтинг: +19475

    Аvenger > Vitaga 57 минут назад

    Кто ж её купит? Если только с доплатой.

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    Рейтинг: +2371

    Беспонтий > Аvenger 46 минут назад

    мамка всегда идёт по особой цене

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    Рейтинг: +15301

    ilichkadr > Vitaga 19 минут назад

    Нет, только Зарему, по скидке в базарный день.

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    Рейтинг: +271

    шахта Заполярная 1 час назад

    Кто то принес пользу Спартаку в свое время - это Понсе, Ларссон и пожалуй Крал, а остальные мягко говоря большая ошибка селекции.

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