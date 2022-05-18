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  • «Спартак» готов продать Ларссона, Тиля, Крала, Урунова, Рошу и Понсе («Матч ТВ»)

«Спартак» готов продать Ларссона, Тиля, Крала, Урунова, Рошу и Понсе («Матч ТВ»)

18 мая 2022, 13:45
24

«Спартак» готов продать всех легионеров, отданных в аренду, если клуб получит выгодное трансферное предложение.

По информации «Матч ТВ», руководство «Спартака» будет лично обсуждать с каждым футболистом его будущее. Если москвичи получат предложение, которое устроит все стороны, они не станет удерживать футболистов.

Летом в «Спартак» из аренды вернутся восемь футболистов, в том числе шесть легионеров. Это защитник Илья Гапонов («Крылья Советов»), полузащитники Остон Урунов («Уфа»), Гус Тил («Фейеноорд»), Алекс Крал («Вест Хэм»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), нападающие Эсекьель Понсе («Эльче»), Педро Роша («Атлетико Паранаэнсе») и Джордан Ларссон (АИК).

  • Йоррит Хендрикс арендован «Фейеноордом» до лета 2023 года.
  • Айртон будет выступать за «Фламенго» до декабря 2022-го.
  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель Тил Гус Роша Педро Крал Алекс Ларссон Джордан Урунов Остон
Комментарии (24)
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Persona_non_Grata
1652871090
Жуть какая - целая команда оглоедов !!! (((
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шахта Заполярная
1652872759
Кто то принес пользу Спартаку в свое время - это Понсе, Ларссон и пожалуй Крал, а остальные мягко говоря большая ошибка селекции.
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Vitaga
1652872869
лучше бы продали Зарему... и федуна в придачу. пользы было бы больше. только не возьмет ведь никто. такое дерьмо никому не нужно
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NewLife
1652872988
Всех продать, а Пончика оставить !
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acor94
1652873281
Миллионов 50 можно срубить за них...
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Беспонтий
1652874735
как бонус пачка юбилейных вымпелов
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DOCTOR PENALTY
1652876393
Этот список должен быть расширен. Однозначно!
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Боцман59rus
1652877706
_ _ и всех, кто причастен к покупке этого неликвида>)))
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alex1951
1652878462
Хитрые,коварные планы фирмы ,,ФЕ & ЗА,, в действии..... Разыгрывают спектакль....Типа отвлекающий маневр... Дзюба-Дрочкин якобы за бугор...а на самом деле ,кому русичи там нужны ? Вспомните Кокошу,Смолова и тд и тп.... А тут вон ,наш ,советский, готовенький ,родные кадры.... Когда вернется - народ его простит и чемпионский титул у Спартака в кармане,вспоните Спартак -Зенит? То -то...
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Garrincha58
1652888474
ни у одной нормальной команды нет такого хлама как у Пищевика-100
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