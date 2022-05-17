Президент АИКа: «У нас нет денег на выкуп у «Спартака» Ларссона»

Президент АИКа Роберт Фальк рассказал, что его клуб не сможет позволить себе полноценный трансфер форварда «Спартака» Джордана Ларссона.

«Подтверждаю: у нас действительно нет денег на выкуп Ларссона, просто нет такой суммы», – заявил Фальк.

В начале апреля швед приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона.

Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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