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Президент АИКа: «У нас нет денег на выкуп у «Спартака» Ларссона»

Президент АИКа Роберт Фальк рассказал, что его клуб не сможет позволить себе полноценный трансфер форварда «Спартака» Джордана Ларссона.

«Подтверждаю: у нас действительно нет денег на выкуп Ларссона, просто нет такой суммы», – заявил Фальк.

  • В начале апреля швед приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона.
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13555

    Fusballer 27 минут назад

    Если назад вернется - будет балластом.

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    Рейтинг: +10

    sfsdg 39 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +96038

    zigbert 43 минуты назад

    Займите.

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    Рейтинг: +15266

    ilichkadr 53 минуты назад

    Ктоб сомневался, что нет денег. Дожили, что швед шведу не нужен...........

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