Президент АИКа: «У нас нет денег на выкуп у «Спартака» Ларссона»

Президент АИКа Роберт Фальк рассказал, что его клуб не сможет позволить себе полноценный трансфер форварда «Спартака» Джордана Ларссона.
«Подтверждаю: у нас действительно нет денег на выкуп Ларссона, просто нет такой суммы», – заявил Фальк.
- В начале апреля швед приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона.
- Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
- Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»