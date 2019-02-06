Полузащитник «Ростова» Салетрос вернулся в шведский АИК на правах аренды

Честно говоря не понравился. Слабоватый.
Полузащитник «Ростова» Антон Салетрос продолжит карьеру в чемпионате Швеции.
АИК арендовал 22-летнего футболиста сроком до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Салетрос — воспитанник стокгольмского клуба. Он перешел в «Ростов» в июле 2018 года. В текущем сезоне провел шесть матчей РПЛ и три в Кубке — на его счету один гол.
В первой половине сезона-2017/18 хавбек был арендован венгерским «Уйпештом».
- Во время паузы РПЛ «Ростов» принял участие в Кубке «Матч Премьер».
- Футболисты Валерия Карпина проиграли все три матча с общим счетом 2:10.
- Ростовчане занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
- Турнир возобновится в марте.