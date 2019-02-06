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    Полузащитник «Ростова» Салетрос вернулся в шведский АИК на правах аренды

    Полузащитник «Ростова» Антон Салетрос продолжит карьеру в чемпионате Швеции.

    АИК арендовал 22-летнего футболиста сроком до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

    Салетрос — воспитанник стокгольмского клуба. Он перешел в «Ростов» в июле 2018 года. В текущем сезоне провел шесть матчей РПЛ и три в Кубке — на его счету один гол.

    В первой половине сезона-2017/18 хавбек был арендован венгерским «Уйпештом».

    • Во время паузы РПЛ «Ростов» принял участие в Кубке «Матч Премьер».
    • Футболисты Валерия Карпина проиграли все три матча с общим счетом 2:10.
    • Ростовчане занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
    • Турнир возобновится в марте.

    Источник: Официальный сайт АИК

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    06.02.2019 22:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 февраля 2019, 14:27

      Честно говоря не понравился. Слабоватый.

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    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 февраля 2019, 23:20

      Во первых - Зачем???
      Во вторых - Вроде бы зенит рвал тельняшку, чтоб его получить

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