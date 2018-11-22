Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Ростов» – в пятерке европейских команд по наименьшему числу допущенных ударов в створ ворот за матч

    «Ростов» вошел в пятерку лучших команды Европы по наименьшему количеству ударов, допущенных в створ своих ворот в среднем за матч, сообщает пресс-служба ростовчан со ссылкой на исследовательский центр CIES Football Observatory.

    В среднем соперники наносят в створ ворот команды Валерия Карпина 2,07 удара за игру.

    Лидер по этому показателю – загребское «Динамо» (1,64 удара за матч). На втором месте «Манчестер Сити» (1,83), на третьем – АИК (1,94). «Ростовом» делит четвертое-пятое место с «Лудогорцем», у которого также 2,07 допущенных удара в створ ворот в среднем за матч.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2018 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 ноября 2018, 00:18

      Моуриньо со своим автобусом нервно курит в сторонке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 ноября 2018, 17:29

      И с чем есть эту статистику? И сколько из этих "в створ" не залетают внутрь? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 17:00

      Молодцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 ноября 2018, 15:50

      Так это ещё Мямлю забрали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 22 ноября 2018, 15:39

      Карпин хорош. И Эмери хорош, как оказалось. Да что уж там, и Черчесов неплох. Хотя в Спартаке никто ничего особо не показал. Делайте выводы сами) Хотя болельщики Спартака уже все выводы сделали)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM > bset 22 ноября 2018, 16:31

      у Карпина были неплохие результаты в Спартаке

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > DimonSPM 22 ноября 2018, 21:17

      Я бы сказал у начинающего свой тренерский путь, а сейчас Карпин опыта поднабрался!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 ноября 2018, 15:29

      Хороша защита в Ростове, хороша!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 