«Ростов» – в пятерке европейских команд по наименьшему числу допущенных ударов в створ ворот за матч

«Ростов» вошел в пятерку лучших команды Европы по наименьшему количеству ударов, допущенных в створ своих ворот в среднем за матч, сообщает пресс-служба ростовчан со ссылкой на исследовательский центр CIES Football Observatory.

В среднем соперники наносят в створ ворот команды Валерия Карпина 2,07 удара за игру.

Лидер по этому показателю – загребское «Динамо» (1,64 удара за матч). На втором месте «Манчестер Сити» (1,83), на третьем – АИК (1,94). «Ростовом» делит четвертое-пятое место с «Лудогорцем», у которого также 2,07 допущенных удара в створ ворот в среднем за матч.