Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60

30 июля 2025 10:11
АИК - Пайде
31 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.60
Обе команды забьют
Сделать ставку

31 июля на «Френдс Арене» в Стокгольме состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между «АИКом» и «Пайде». Шведы одержали уверенную победу 2:0 в первом матче, и теперь им предстоит закрепить успех на домашнем поле. «Пайде» же постарается реабилитироваться и навязать борьбу, несмотря на проигрыш в Эстонии.

«АИК»

Шведский клуб показывает сдержанную, но достаточно надeжную игру в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила всего четыре мяча – в среднем 0.8 за игру, при этом добилась двух «сухих» побед. В атаке у «АИКа» не хватает стабильности – только пять голов в пяти последних встречах, и в трeх из них клуб не забивал вовсе. Однако ключевым фактором остаeтся сила «АИКа» дома: команда не проигрывает на своeм поле в 11 из 13 последних матчей, что внушает уверенность перед ответной встречей.

«Пайде»

Эстонский клуб набрал форму в последних турах своего чемпионата и квалификации ЛК: девять голов в пяти матчах, при этом забивал минимум дважды в трeх из этих игр. Но и оборона остаeтся уязвимой – восемь пропущенных мячей за тот же период, в среднем 1.6 за игру. В матчах квалификации «Пайде» демонстрировал уверенность на выезде – пять побед подряд в рамках Лиги Конференций в гостях. Однако в первом матче против «АИКа» команда не смогла реализовать ни одного момента, что поставило еe в трудное турнирное положение.

Факты о командах:

«АИК»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей
  • В среднем 0.80 пропущенных за игру (последние 5 матчей)
  • Только 5 голов в последних 5 матчах
  • 2 «сухих» победы за последние 4 игры

«Пайде»

  • Победы в 5 последних выездных матчах в ЛК
  • В среднем 1.80 забитых и 1.60 пропущенных за игру (последние 5 матчей)
  • 3 пропущенных матча подряд в ЛК
  • 9 голов в 5 последних матчах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Лига конференций, 2 раунд
Пайде
0 : 2
24.07.2025
АИК

Прогноз на матч «АИК» – «Пайде»

Несмотря на результат первого матча, «Пайде» не выглядит безнадeжным. Эстонцы активно играют на выезде и умеют использовать свои моменты. Однако класс и дисциплина «АИКа» особенно ярко проявляются в домашних матчах, где команда играет надeжно и результативно. Ожидаем осторожной игры от хозяев с прицелом на контроль мяча и возможные контратаки «Пайде». Учитывая нестабильную оборону гостей и отсутствие мотивации играть на 0:0, ставка на обмен голами выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.60
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Пайде АИК
Другие прогнозы
30.07.2025
18:30
2.20
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Динамо Мх - Пари НН
Победа «Динамо» Махачкала
30.07.2025
18:30
1.69
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
ЦСКА - Локомотив
Обе забьют
30.07.2025
19:00
1.56
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах - Шелбурн
победа «Карабаха» с форой -1.5
30.07.2025
20:00
1.56
Лига чемпионов, 2 раунд
Мальме - РФШ
Победа «Мальме» с форой -1.83
30.07.2025
20:30
1.72
Лига чемпионов, 2 раунд
Лудогорец - Риека
Тотал матча меньше 2.5
30.07.2025
20:30
10.00
Лига чемпионов, 2 раунд
ФКСБ - Шкендия
Победа ФКСБ со счетом: 2:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 