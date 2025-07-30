31 июля на «Френдс Арене» в Стокгольме состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между «АИКом» и «Пайде». Шведы одержали уверенную победу 2:0 в первом матче, и теперь им предстоит закрепить успех на домашнем поле. «Пайде» же постарается реабилитироваться и навязать борьбу, несмотря на проигрыш в Эстонии.

«АИК»

Шведский клуб показывает сдержанную, но достаточно надeжную игру в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила всего четыре мяча – в среднем 0.8 за игру, при этом добилась двух «сухих» побед. В атаке у «АИКа» не хватает стабильности – только пять голов в пяти последних встречах, и в трeх из них клуб не забивал вовсе. Однако ключевым фактором остаeтся сила «АИКа» дома: команда не проигрывает на своeм поле в 11 из 13 последних матчей, что внушает уверенность перед ответной встречей.

«Пайде»

Эстонский клуб набрал форму в последних турах своего чемпионата и квалификации ЛК: девять голов в пяти матчах, при этом забивал минимум дважды в трeх из этих игр. Но и оборона остаeтся уязвимой – восемь пропущенных мячей за тот же период, в среднем 1.6 за игру. В матчах квалификации «Пайде» демонстрировал уверенность на выезде – пять побед подряд в рамках Лиги Конференций в гостях. Однако в первом матче против «АИКа» команда не смогла реализовать ни одного момента, что поставило еe в трудное турнирное положение.

Факты о командах:

«АИК»

Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей

В среднем 0.80 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

Только 5 голов в последних 5 матчах

2 «сухих» победы за последние 4 игры

«Пайде»

Победы в 5 последних выездных матчах в ЛК

В среднем 1.80 забитых и 1.60 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

3 пропущенных матча подряд в ЛК

9 голов в 5 последних матчах

Прогноз на матч «АИК» – «Пайде»

Несмотря на результат первого матча, «Пайде» не выглядит безнадeжным. Эстонцы активно играют на выезде и умеют использовать свои моменты. Однако класс и дисциплина «АИКа» особенно ярко проявляются в домашних матчах, где команда играет надeжно и результативно. Ожидаем осторожной игры от хозяев с прицелом на контроль мяча и возможные контратаки «Пайде». Учитывая нестабильную оборону гостей и отсутствие мотивации играть на 0:0, ставка на обмен голами выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки: