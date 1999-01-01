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АИК не будет выкупать Ларссона у «Спартака» («РБ Спорт»)

Нападающий Джордан Ларссон покинет АИК по окончании этого сезона.

У шведского клуба нет денег на выкуп игрока у «Спартака».

АИК готов заплатить за 24-летнего форварда не более 1 миллиона евро, но на такие условия москвичи вряд ли согласятся.

Пока неизвестно, вернется ли Ларссон в «Спартак». Его агент ищет альтернативные варианты продолжения карьеры в Европе.

  • Швед месяц назад приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:44
Комментарии3
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    Рейтинг: +31987

    oyabun 3 минуты назад

    И что с ним случилось? Когда мастерство пропить успел? Ведь может же играть хорошо!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +828

    inzek 37 минут назад

    и в подметки отцу не годится

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    ...
    Рейтинг: +1884

    LOKOfanatik19 > inzek 13 минут назад

    Даже язык не поворачивается его сравнивать с Хенриком...

    0
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