АИК не будет выкупать Ларссона у «Спартака» («РБ Спорт»)

Нападающий Джордан Ларссон покинет АИК по окончании этого сезона.

У шведского клуба нет денег на выкуп игрока у «Спартака».

АИК готов заплатить за 24-летнего форварда не более 1 миллиона евро, но на такие условия москвичи вряд ли согласятся.

Пока неизвестно, вернется ли Ларссон в «Спартак». Его агент ищет альтернативные варианты продолжения карьеры в Европе.

Швед месяц назад приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.

Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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