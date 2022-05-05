АИК не будет выкупать Ларссона у «Спартака» («РБ Спорт»)

Нападающий Джордан Ларссон покинет АИК по окончании этого сезона.
У шведского клуба нет денег на выкуп игрока у «Спартака».
АИК готов заплатить за 24-летнего форварда не более 1 миллиона евро, но на такие условия москвичи вряд ли согласятся.
Пока неизвестно, вернется ли Ларссон в «Спартак». Его агент ищет альтернативные варианты продолжения карьеры в Европе.
- Швед месяц назад приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
- Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
- Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»