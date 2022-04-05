Президент АИКа: «Вряд ли нам удастся сохранить Ларссона в составе после этого сезона»

Президент АИКа Роберт Фальк прокомментировал переход в клуб форварда «Спартака» Джордана Ларссона.
– Без сомнения, для нашего клуба это очень большой трансфер, мы знаем Джордана как отличного футболиста.
Но я не думаю, что существует вероятность сохранить Ларссона в составе и после этого сезона. Вряд ли это возможно.
– Что будет, если Ларссон получит в составе АИКа травму? Кто понесет ответственность?
– Не знаю, может ли возникнуть такая проблема. Однако и каких-то альтернатив в данной ситуации не вижу.
- Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
- Он забил 2 гола в 23 матчах этого сезона.
- Рыночная стоимость шведа – 11 миллионов евро.
- Его соглашение с московским клубом действует до 2023 года.
Источник: «РБ Спорт»