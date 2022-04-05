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  • Президент АИКа: «Вряд ли нам удастся сохранить Ларссона в составе после этого сезона»

Президент АИКа: «Вряд ли нам удастся сохранить Ларссона в составе после этого сезона»

5 апреля 2022, 17:12
2

Президент АИКа Роберт Фальк прокомментировал переход в клуб форварда «Спартака» Джордана Ларссона.

– Без сомнения, для нашего клуба это очень большой трансфер, мы знаем Джордана как отличного футболиста.

Но я не думаю, что существует вероятность сохранить Ларссона в составе и после этого сезона. Вряд ли это возможно.

– Что будет, если Ларссон получит в составе АИКа травму? Кто понесет ответственность?

– Не знаю, может ли возникнуть такая проблема. Однако и каких-то альтернатив в данной ситуации не вижу.

  • Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
  • Он забил 2 гола в 23 матчах этого сезона.
  • Рыночная стоимость шведа – 11 миллионов евро.
  • Его соглашение с московским клубом действует до 2023 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак АИК Ларссон Джордан
Комментарии (2)
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alefreddy
1649185153
В такой форме он дальше никому не пригодиться
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zigbert
1649231601
Большой потери для Спартака с его отсутствием не будет.
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