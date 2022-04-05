Президент АИКа: «Вряд ли нам удастся сохранить Ларссона в составе после этого сезона»

Президент АИКа Роберт Фальк прокомментировал переход в клуб форварда «Спартака» Джордана Ларссона.

– Без сомнения, для нашего клуба это очень большой трансфер, мы знаем Джордана как отличного футболиста.

Но я не думаю, что существует вероятность сохранить Ларссона в составе и после этого сезона. Вряд ли это возможно.

– Что будет, если Ларссон получит в составе АИКа травму? Кто понесет ответственность?

– Не знаю, может ли возникнуть такая проблема. Однако и каких-то альтернатив в данной ситуации не вижу.