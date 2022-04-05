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    Президент АИКа: «Вряд ли нам удастся сохранить Ларссона в составе после этого сезона»

    Президент АИКа Роберт Фальк прокомментировал переход в клуб форварда «Спартака» Джордана Ларссона.

    – Без сомнения, для нашего клуба это очень большой трансфер, мы знаем Джордана как отличного футболиста.

    Но я не думаю, что существует вероятность сохранить Ларссона в составе и после этого сезона. Вряд ли это возможно.

    – Что будет, если Ларссон получит в составе АИКа травму? Кто понесет ответственность?

    – Не знаю, может ли возникнуть такая проблема. Однако и каких-то альтернатив в данной ситуации не вижу.

    • Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
    • Он забил 2 гола в 23 матчах этого сезона.
    • Рыночная стоимость шведа – 11 миллионов евро.
    • Его соглашение с московским клубом действует до 2023 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2022 17:12
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 апреля 2022, 10:53

      Большой потери для Спартака с его отсутствием не будет.

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    • ...
      Рейтинг: +2134

      alefreddy 5 апреля 2022, 21:59

      В такой форме он дальше никому не пригодиться

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