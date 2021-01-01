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Ларссон сделал голевой пас в дебютном матче за АИК

В игре чемпионата Швеции АИК дома победил «Норрчепинг» со счетом 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте забил Александр Милошевич после ассиста Джордана Ларссона.

Форвард, принадлежащий «Спартаку», провел дебютный матч за АИК. Он вышел в старте и был заменен в середине второго тайма.

  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.
  • Он приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
  • Соглашение игрока с московским клубом действует до 2023 года.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +864

    alefreddy 11 часов назад

    Там не удастся числится в заявке надо пахать-вот результат

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