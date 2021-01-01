Ларссон сделал голевой пас в дебютном матче за АИК

Там не удастся числится в заявке надо пахать-вот результат
В игре чемпионата Швеции АИК дома победил «Норрчепинг» со счетом 1:0.
Единственный гол на 15-й минуте забил Александр Милошевич после ассиста Джордана Ларссона.
Форвард, принадлежащий «Спартаку», провел дебютный матч за АИК. Он вышел в старте и был заменен в середине второго тайма.
- Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.
- Он приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
- Соглашение игрока с московским клубом действует до 2023 года.