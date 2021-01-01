Ларссон сделал голевой пас в дебютном матче за АИК

В игре чемпионата Швеции АИК дома победил «Норрчепинг» со счетом 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте забил Александр Милошевич после ассиста Джордана Ларссона.

Форвард, принадлежащий «Спартаку», провел дебютный матч за АИК. Он вышел в старте и был заменен в середине второго тайма.