АИК опроверг интерес к Ларссону

Значит б/ушный неликвид не заинтересовал ?
Спортивный директор АИКа Хенрик Юрелиус опроверг информацию об интересе к нападающему «Спартака» Джордану Ларссону.
«Могу ли я подтвердить интерес к Ларссону? Нет, не могу подтвердить. Это просто спекуляции в медиа», – сообщил Фальк.
- ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
- Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
- У Ларссона нет результативных действий в 16 матчах сезона РПЛ.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery