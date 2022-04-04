АИК опроверг интерес к Ларссону

Спортивный директор АИКа Хенрик Юрелиус опроверг информацию об интересе к нападающему «Спартака» Джордану Ларссону.

«Могу ли я подтвердить интерес к Ларссону? Нет, не могу подтвердить. Это просто спекуляции в медиа», – сообщил Фальк.

ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.

У Ларссона нет результативных действий в 16 матчах сезона РПЛ.

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