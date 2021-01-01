Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
3 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?

АИК опроверг интерес к Ларссону

Спортивный директор АИКа Хенрик Юрелиус опроверг информацию об интересе к нападающему «Спартака» Джордану Ларссону.

«Могу ли я подтвердить интерес к Ларссону? Нет, не могу подтвердить. Это просто спекуляции в медиа», – сообщил Фальк.

  • ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • У Ларссона нет результативных действий в 16 матчах сезона РПЛ.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Ларссон может перейти из «Спартака» в АИК до конца сезона 6
Гранквист: «Я контактировал с Ларссоном и Гиговичем. Примем их в «Хельсинборге», если выразят желание» 3
Мартинс, Литвинов, Ларссон – в основе «Спартака» на матч с «Уралом» 3
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:54
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +13551

    Barmaleushka 1 час назад

    Значит б/ушный неликвид не заинтересовал ?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11