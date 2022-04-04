Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
2 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
3 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?

Ларссон – о переходе в АИК: «Когда появилась такая возможность, у меня не было никаких сомнений»

Нападающий Джордан Ларссон прокомментировал свой переход из «Спартака» в АИК.

«Представлять АИК в эти три месяца будет невероятно весело. Когда появилась такая возможность, у меня не было никаких сомнений.

Я очень хотел выйти на домашний стадион АИКа и сыграть перед прекрасными болельщиками этой команды», – сказал Ларссон.

  • Швед приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
  • Он забил 2 гола в 23 матчах этого сезона.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в АИК 1
АИК опроверг интерес к Ларссону 2
Ларссон может перейти из «Спартака» в АИК до конца сезона 9
Источник: сайт АИКа

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11