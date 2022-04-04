Ларссон – о переходе в АИК: «Когда появилась такая возможность, у меня не было никаких сомнений»

Нападающий Джордан Ларссон прокомментировал свой переход из «Спартака» в АИК.

«Представлять АИК в эти три месяца будет невероятно весело. Когда появилась такая возможность, у меня не было никаких сомнений.

Я очень хотел выйти на домашний стадион АИКа и сыграть перед прекрасными болельщиками этой команды», – сказал Ларссон.

Швед приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.

Он забил 2 гола в 23 матчах этого сезона.

Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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