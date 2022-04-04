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  • Ларссон – о переходе в АИК: «Когда появилась такая возможность, у меня не было никаких сомнений»

Ларссон – о переходе в АИК: «Когда появилась такая возможность, у меня не было никаких сомнений»

4 апреля 2022, 22:50
10

Нападающий Джордан Ларссон прокомментировал свой переход из «Спартака» в АИК.

«Представлять АИК в эти три месяца будет невероятно весело. Когда появилась такая возможность, у меня не было никаких сомнений.

Я очень хотел выйти на домашний стадион АИКа и сыграть перед прекрасными болельщиками этой команды», – сказал Ларссон.

  • Швед приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
  • Он забил 2 гола в 23 матчах этого сезона.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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Источник: сайт АИКа
Россия. Премьер-лига Спартак АИК Ларссон Джордан
Комментарии (10)
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derrik2000
1649104319
Вали скорее отседова и не возвращайся! Он как та собачка: вышел на улицу (уехал играть в Россию), пометил местечко и вернулся в родную квартирку. Фуфло игрок. Воли совсем нет. Природа на нём знатно отдохнула, и если бы не евонный папашка Хенрик, то... С футбольным талантом так себе... на слабенькую троечку... Таких как он везде "три копейки мешок".
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Lilipyt
1649105413
Можно было продать, а не приостанавливать контракт. Вообще нет смысла держать легионеров в Спартаке все ровно борьба за выживание в РПл идет. Проще молодежку подтягивать и снизить финансовую нагрузку в это не легкое время. Все ровно в след году не будет евро кубков. Остается лишь борьба за первенство в чемпионате.
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NewLife
1649106864
Жаль, что уже давно потерял интерес к игре в Спартаке, я его понимаю, футболисты не рабы, и когда назначают одного за другим дерьмовых тренеров, а нормального тренера не могут защитить и удержать, то у футболлеров возникает стресс.
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ySS
1649110968
Пусть "повеселится", в этом сезоне на него смотреть было грустно... хотя это касается почти всей команды...
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Дядя Серёжа
1649120746
Отряд не заметил потери бойца... Или бойца - это слишком сильно?
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oyabun
1649134132
Что значит "приостановил контракт"? А ЗП ему кто сейчас в АЕКе платить будет?
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portero
1649140904
Пусть там и останется, толку от него нет...
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