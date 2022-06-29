Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ушeл из АИКа.
По информации Aftonbladet, вчера 25-летний футболист попрощался с игроками и тренерским штабом шведского клуба.
Ларссон стал свободным агентом.
- Джордан с апреля выступал за АИК после приостановки контракта со «Спартаком».
- 27 июня «Спартак» расторг контракт со шведом.
- Московский клуб купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
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Источник: Aftonbladet