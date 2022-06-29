Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ушeл из АИКа.

По информации Aftonbladet, вчера 25-летний футболист попрощался с игроками и тренерским штабом шведского клуба.

Ларссон стал свободным агентом.

Джордан с апреля выступал за АИК после приостановки контракта со «Спартаком».

27 июня «Спартак» расторг контракт со шведом.

Московский клуб купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.

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