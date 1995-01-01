Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    «Ростов» интересуется полузащитником «Норрчепинга» Франссоном

    Хавбек «Норрчепинга» Александер Франссон стал трансферной целью «Ростова».

    По информации «Евро-Футбола», донской клуб заинтересован в подписании 27-летнего футболиста на правах свободного агента.

    • Рыночная стоимость шведа – 1 миллион евро.
    • В этом сезоне Франссон провел за «Норрчепинг» 12 матчей и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом истечет 30 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Евро-Футбол»

    Российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Аудитория в твиттере – 2,8 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      Solist345345 13 минут назад

      Норрчепинг прям разрывают на российском рынке.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85940
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru