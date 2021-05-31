«Ростов» интересуется полузащитником «Норрчепинга» Франссоном

Хавбек «Норрчепинга» Александер Франссон стал трансферной целью «Ростова».
По информации «Евро-Футбола», донской клуб заинтересован в подписании 27-летнего футболиста на правах свободного агента.
- Рыночная стоимость шведа – 1 миллион евро.
- В этом сезоне Франссон провел за «Норрчепинг» 12 матчей и сделал 1 ассист.
- Его контракт с клубом истечет 30 июня.
Источник: «Евро-Футбол»
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