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    Главный тренер «Норрчепинга»: «Не удивлен успехам Сигурдссона в ЦСКА. Ему 19, но по игровой мысли тянет на все 39»

    Главный тренер «Норрчепинга» Йенг Густафссон прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона. Ранее исландец выступал за шведский клуб.

    «Мы не удивлены его успехам. Одна из его сильных сторон состоит в том, что Арнор чрезвычайно умный футболист. Когда он на поле, то полностью сконцентрирован на игре и не витает в облаках. Ему только 19 лет, но по игровой мысли тянет на все 39», – сказал Густафссон.

    В этом сезоне Сигурдссон провел в РПЛ семь матчей и забил один гол.

    Агент: «Сигурдссон вообще не пьет, не ходит по клубам – все мысли о футболе»

    Источник: nt.se

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    18.11.2018 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 ноября 2018, 14:05

      А почему на 39, а не на 38 или 40 ?

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      Рейтинг: +212

      Kalida > Бухбух 18 ноября 2018, 15:03

      Для 38 слишком умный, а до 40 еще не дотягивает, есть куда стремиться

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