Главный тренер «Норрчепинга»: «Не удивлен успехам Сигурдссона в ЦСКА. Ему 19, но по игровой мысли тянет на все 39»

Главный тренер «Норрчепинга» Йенг Густафссон прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона. Ранее исландец выступал за шведский клуб.

«Мы не удивлены его успехам. Одна из его сильных сторон состоит в том, что Арнор чрезвычайно умный футболист. Когда он на поле, то полностью сконцентрирован на игре и не витает в облаках. Ему только 19 лет, но по игровой мысли тянет на все 39», – сказал Густафссон.

В этом сезоне Сигурдссон провел в РПЛ семь матчей и забил один гол.

Агент: «Сигурдссон вообще не пьет, не ходит по клубам – все мысли о футболе»