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    Агент: «Сигурдссон вообще не пьет, не ходит по клубам – все мысли о футболе»

    Бьярки Гуннлаугссон, агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о своем клиенте.

    – Если в Исландии нет профессионального футбола, как вы ищете своих клиентов?

    – Это как раз то, в чем преимущественно заключается моя работа. Откопать нового Гудьонсена или Гилфи Сигурдссона до того, как это сделают конкуренты из других агентств. Думаю, что Арнор из ЦСКА – один из таких.

    Обычно я начинаю отсматривать игроков, когда они участвуют в международных соревнованиях. Помогает турнир UEFA Development U-16, где играют все юниорские сборные. Плюс Кубок Северных стран – турнир для стран Скандинавии – и отборы на чемпионаты мира и Европы.

    В каждом возрасте я стараюсь найти максимум трех самых талантливых футболистов, не больше. Исландия – маленький остров, здесь не найдешь кучу талантов. Но иногда просмотры на Кубке Северных стран превращаются в ад.

    – Почему?

    – Многие стремятся, отыскав талантливого парня, сразу продать его подороже. Но я знаю на своем опыте: лучше играть в 16 лет во взрослом футболе, чем тратить время в академии в Англии или Германии. Иногда лучше подождать год-два, получить опыт в Исландии, а потом идти дальше.

    Все очень индивидуально. Кто-то готов к переезду уже в 15, кому-то до 18 нужны родители, чтобы готовить, убираться и стирать.

    – К какому типу относится Арнор Сигурдссон?

    – К первому – ментально он силен. Тем не менее, только в прошлом году он перебрался из Акранеса в чемпионат Швеции. Я давно наблюдаю за его карьерой и вижу, что Арнор невероятно целеустремленный. Он вообще не пьет, не ходит по клубам – все мысли о футболе. Сон, еда, тренировки, снова сон, снова еда, снова тренировки. Если будет продолжать в том же духе, достигнет большого успеха.

    Важно было, чтобы Арнор находился в команде, где ему доверяет тренер. До лета я рассчитывал, что он останется в Скандинавии еще сезон-другой.

    Но ЦСКА проявил настолько большой интерес, что мы не могли отказать. К тому же я видел, что главный тренер здесь доверяет молодым футболистам. И в переговорах с их менеджерами все проходило максимально корректно – это тоже меня подкупило.

    19-летний хавбек пополнил состав команды Виктора Гончаренко в августе, перейдя из шведского «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. В семи матчах РПЛ футболист забил один гол – «Зениту» в 14-м туре (2:0).

    Источник: Sport24

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    17.11.2018 15:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 ноября 2018, 19:48

      Тут всё давно ясно. Уже писал об этом. Если не будет нелепой случайности (тяжёлая травма, серьёзное заболевание), этот парень - будущая звезда мирового футбола! Гончаренко ему в помощь. Подучит читать игру. Отточит мастерство. И Гинер продаст парня в топ-клуб.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:32

      Эти ребята приезжают к нам играть и деньги зарабатывать, а по ночным клубам у нас аборигены ходят...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 18:03

      Рано еще что либо говорить о нем. Время покажет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 ноября 2018, 16:47

      арнор очень качественный игрок, коням повезло

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 17 ноября 2018, 16:41

      Вот, блин, вообще не пьет!? Может он вообще и не ест? Куда уж там ходить по клубам, если не пьешь и не ешь. Хорошо хоть до стадиона добирается. Это геноцид по отношению к скандинаву.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 17 ноября 2018, 16:24

      Нехорошо это. Козьма Прутков говорил: "Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя". Потом где-нибудь выпрет не по специальности, а мы ужаснемся. Как с Кокошкой...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 ноября 2018, 16:11

      Все мысли о том, как же заиграть в этот самый футбол?

      0
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      Рейтинг: +38

      Space001 17 ноября 2018, 16:09

      ну ну

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 ноября 2018, 16:07

      Это пока. А попробует русской водки в баньке с молодыми девками, и поедет по накатанной!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 17 ноября 2018, 16:00

      Парень имхо незауряден,и попал в хорошие руки.Почему у ЦСКА такой хороший скаутинг.

      2
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