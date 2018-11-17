Агент: «Сигурдссон вообще не пьет, не ходит по клубам – все мысли о футболе»

Бьярки Гуннлаугссон, агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о своем клиенте.

– Если в Исландии нет профессионального футбола, как вы ищете своих клиентов?

– Это как раз то, в чем преимущественно заключается моя работа. Откопать нового Гудьонсена или Гилфи Сигурдссона до того, как это сделают конкуренты из других агентств. Думаю, что Арнор из ЦСКА – один из таких.

Обычно я начинаю отсматривать игроков, когда они участвуют в международных соревнованиях. Помогает турнир UEFA Development U-16, где играют все юниорские сборные. Плюс Кубок Северных стран – турнир для стран Скандинавии – и отборы на чемпионаты мира и Европы.

В каждом возрасте я стараюсь найти максимум трех самых талантливых футболистов, не больше. Исландия – маленький остров, здесь не найдешь кучу талантов. Но иногда просмотры на Кубке Северных стран превращаются в ад.

– Почему?

– Многие стремятся, отыскав талантливого парня, сразу продать его подороже. Но я знаю на своем опыте: лучше играть в 16 лет во взрослом футболе, чем тратить время в академии в Англии или Германии. Иногда лучше подождать год-два, получить опыт в Исландии, а потом идти дальше.

Все очень индивидуально. Кто-то готов к переезду уже в 15, кому-то до 18 нужны родители, чтобы готовить, убираться и стирать.

– К какому типу относится Арнор Сигурдссон?

– К первому – ментально он силен. Тем не менее, только в прошлом году он перебрался из Акранеса в чемпионат Швеции. Я давно наблюдаю за его карьерой и вижу, что Арнор невероятно целеустремленный. Он вообще не пьет, не ходит по клубам – все мысли о футболе. Сон, еда, тренировки, снова сон, снова еда, снова тренировки. Если будет продолжать в том же духе, достигнет большого успеха.

Важно было, чтобы Арнор находился в команде, где ему доверяет тренер. До лета я рассчитывал, что он останется в Скандинавии еще сезон-другой.

Но ЦСКА проявил настолько большой интерес, что мы не могли отказать. К тому же я видел, что главный тренер здесь доверяет молодым футболистам. И в переговорах с их менеджерами все проходило максимально корректно – это тоже меня подкупило.

19-летний хавбек пополнил состав команды Виктора Гончаренко в августе, перейдя из шведского «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. В семи матчах РПЛ футболист забил один гол – «Зениту» в 14-м туре (2:0).